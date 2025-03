Almeida reforzará la presencia de la Policía Municipal en la calle y la limpieza cerca de los centros sanitarios

El Ayuntamiento de Madrid ha convocado esta tarde una Junta de Gobierno extraordinaria para analizar las restricciones a la movilidad que ha anunciado este viernes el Gobierno regional con el objetivo de hacer frente al coronavirus en las zonas de la Comunidad con mayores tasas de transmisión. Tras ella, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha comparecido en rueda de prensa acompañado por la vicealcaldesa, Begoña Villacís , y la portavoz y delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz , para informar de las decisiones municipales adoptadas tras el anuncio de nuevas restricciones en 26 zonas de seis distritos de la capital : Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal.

El alcalde ha mostrado todo su «apoyo y comprensión» hacia los ciudadanos especialmente afectados por las restricciones acordadas por la Comunidad de Madrid. «Desde el Ayuntamiento de Madrid vamos a estar a su lado para solucionar cualquier dificultad que les pueda surgir». Asimismo ha reiterado en varias ocasiones que «esto es una cuestión que nos afecta a todos y, aunque no nos remite al escenario de marzo es un aviso de que no podemos bajar la guardia». «La ciudad no se puede compartimentar y estancar. Todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos para dejar atrás cuanto antes la pesadilla que llevamos viviendo desde marzo».

«No quiere decir que esto no vaya con los ciudadanos que no viven en esas zonas que no están afectadas. Esto nos afecta a todos, con independencia de donde se viva. Si somos capaces todos y cada uno de nosotros de hacerlo, saldremos antes de la pandemia », ha añadido. «Total y absoluta colaboración para la implantación de cualquiera de las medidas adoptadas», ha reiterado.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha asegurado que es «un mal día» que obliga a «tomar decisiones muy difíciles». «Por encima de la política debe estar la lealtad institucional para erradicar el virus. Hoy no existen los partidos. Entre todos vamos a ser mucho más fuertes y sólo con todos vamos a poder salir de esta», ha opinado.

Buzoneo masivo

El Ayuntamiento va a reforzar su campaña de información contra el Covid-19 , a través del buzoneo para informar sobre las zonas básicas de salud. Además van a reforzar la línea 010 de atención telefónica y a intensificar la limpieza en las zonas cercanas a los centros sanitarios. El Ayuntamiento mantendrá este sábado una reunión con los 21 concejales de distrito, de la que está previsto que surjan más medidas. También mantendrán un encuentro durante el fin de semana con el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM) para mejorar la coordinación en la lucha contra el virus.

La Policía Municipal va a intensificar su presencia en las calles, no solo de las zonas con restricciones de movilidad. En este sentido, el alcalde ha asegurado que estarán en permanente contacto con la Delegación de Gobierno. «A partir de mañana se podrá determinar con mayor precisión el dispositivo de la Policía Municipal. Dada las dimensiones de las áreas afectadas va a requerir la colaboración de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado», ha explicado. Sobre la posible afectación de las medidas al transporte público de la ciudad –especialmente a la red de autobuses de la EMT– el alcalde solo ha dicho que «su uso no implica ningún riesgo adicional a cualquier otra actividad». «El transporte público es seguro», ha reiterado. Sobre el refuerzo del servicio de la EMT ha matizado que «la capacidad de los autobuses no está al límite» tras perder 800.000 viajeros según los últimos cálculos.

Almeida se ha defendido de los ataques y las críticas de quienes consideran que el alcalde de Madrid ha estado «ausente» durante esta crisis asegurando que ha dado cinco ruedas de prensa. «No hay que estar tanto en el escaparate, sino trabajando», ha dicho tras remarcar que la oposición tiene que ser «constructiva». «No es tiempo de derribar gobiernos». También ha pedido a la ciudadanía no secundar manifestaciones –com o las convocadas en redes sociales esta misma tarde en la Puerta del Sol–. «Tienen todo el derecho del mundo a discrepar, salvo de un hecho indiscutible que es que la situación sanitaria de esas 26 áreas de salud de la ciudad requieren tomar medidas. La manifestación de Sol se sustenta en motivaciones políticas, no científicas. El sur de Madrid cuenta con todo el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Pueden contar con nosotros para que no se vean estigmatizados ni utilizados políticamente», ha concluido.