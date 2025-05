López Miras: «El chantaje es inflacionista. No se van a satisfacer con la ley de amnistía»

Aunque nunca perdió la sonrisa, los siete meses que han pasado desde que fue finalmente investido presidente de la Región de Murcia, tras una tensa negociación con Vox, han causado un efecto balsámico para Fernando López Miras, centrado por fin en solucionar los problemas que arrastra la comunidad. Inquietudes que él ya conocía, tras seis años en el Palacio de San Esteban, pero a las que se ha sumado la ley de amnistía. Un foco de preocupación adicional, cuyos efectos pueden ser devastadores para los territorios.

«El chantaje es, por naturaleza, inflacionista y los independentistas no se van a satisfacer con la ley de amnistía, lo han dicho ya. Subirá más y más el precio del apoyo en el Congreso hasta llegar a la autodeterminación. Pero de momento la subida pone sobre la mesa cuestiones que nos afectan muy directamente y que tocan nuestros bolsillos», señala López Miras durante su intervención en el Foro ABC.

Se refiere a la financiación singular exigida por ERC que el Gobierno no ha descartado. «Sería la voladura no controlada del modelo de financiación de las comunidades de régimen común», apunta. Una financiación bilateral que no descarta llevar ante la Justicia. «España se basa, con algunos matices en el País Vasco o Navarra, en un sistema que consiste en que cualquier español viva donde viva tiene acceso a los mismos servicios de calidad y por eso todos aportan. Los que tengan más, aportan más y los que menos, menos. Si se aprueba esto de manera ilegal, porque vulnera la Constitución, nuestro modelo de estado de bienestar se pone en peligro y lo llevaremos a los tribunales, que nos tendrán que dar la razón, porque se vulneran leyes orgánicas y la Constitución», explica.

Una denuncia con la que aprovecha para pedir un cambio de ese modelo, diseñado en la época de Zapatero, que califica de «injusto, insuficiente y caduco, fruto de las concesiones al nacionalismo catalán».

«Somos la comunidad peor financiada de España. De estar igualada la financiación de la Región de Murcia con la que más dinero recibe habríamos recibido cerca de 1.100 millones más. Pero resulta que modificar el modelo No es una prioridad para ello bloque autodenominado de progreso. No, si se trata de una modificación para todos. Las mesas bilaterales con el independentismo sí tienen en su orden del día plantear privilegios financieros», resalta.

Unos privilegios que no quiere para la Región de Murcia, para la que reclama justicia. «No me puedo callar cuando vengo desde una Región cuya deuda se debe en más de un 95 por ciento a la infrafinanciación».

No son cifras inventadas. Son «la principal conclusión de un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) que se hará público en breve. Un estudio que concluye que el actual modelo lleva perjudicándonos 15 años y que la deuda generada desde entonces con la Región podría ser cercana a los 11.000 millones de euros». Es decir, el informe del IVIE «expone con absoluta claridad que el 95,5% de la deuda de la región encuentra su causa, no en un problema de gestión, sino en un déficit de financiación. Un nuevo modelo es, por tanto, vital. Para que se haga justicia con la Región de Murcia».

Para López Miras, el barón autonómico más veterano del PP y también el más joven, la amnistía «no tiene encaje en el ordenamiento jurídico y su factura la hace flagrantemente inconstitucional», además de no responder -«le guste o no al aparato de Moncloa»- a un «motivo ético o moral». «Es un contrato de compra-venta. Impunidad a cambio de votos como única regla del juego», afirma.

Todo ese esfuerzo del Gobierno por agradara comunidades a las que necesita para seguir en la Moncloa hace que el resto se vean perjudicadas. «A pesar de que considero que el actual Gobierno de la Nación está más centrado en satisfacer los intereses de los socios de Sánchez y la ausencia de las necesarias reformas estructurales es palmaria, hoy también les digo que creo firmemente que hay espacio para la esperanza». Esperanza que en la Región de Murcia se refleja en la población joven y el crecimiento demográfico; en la innovación tecnológica e industrial de la mano del I+D; en la exportación -«La Región de Murcia ha alcanzado ya el 40 por ciento de su PIB en exportación. Esta cifra es una cifra de países netamente exportadores como, por ejemplo, Alemania»-; en la seguridad jurídica y la reducción de trabas admnistrativas. «El modelo de libertad económica de mi Región, funciona», sentenció.

Sin techo político

López Miras enarboló el discurso de Génova al ser preguntado por el jefe de España de ABC, Víctor Ruiz de Almirón, por algunas cuestiones del panorama político. «Conociendo a Feijóo y sus principios personales, sé que llamar al presidente del Gobierno o su mujer a una comisión de investigación será el último recurso y que el PP lo que va a intentar es esclarecer la verdad. Pero se trata de una trama de corrupción que llega a las raíces del partido del Gobierno y a personas cercanas al presidente y el PP lleva semanas preguntando, para ver si alguien da explicaciones y nadie las da. Si no dan ni una sola explicación, al final no quedará otro remedio», explica el presidente murciano, que mira a su futuro sin límites. «Con 40 años y sabiendo y siendo consciente que a mí me apasiona servir a la gente y el servicio público, no me planteo ningún techo», dijo en referencia a un posible futuro en un ministerio.

Para ello, primero debe salir del Gobierno Pedro Sánchez con el que asegura que solo se ha reunido en una ocasión. «He tenido una reunión con Sánchez en siete años. Una. No porque no haya querido, le habré enviado 12 o14 cartas pidiendo una reunión, pero solo tuve una la legislatura pasada, que es la que se tiene de rigor cuando se llega al Gobierno. En esta legislatura no hemos recibido esa citación. En este tiempo le he pedido reunión para asuntos como la cuestión del agua, relativas al mar menor... le pedí incluso un encuentro de diez minutos aprovechando que estaba en la Región en una visita y no quiso. Esta es la relación con Murcia y las demás comunidades. Es ya habitual que cuando viene un ministro nos enteremos por la prensa y no estemos invitados», desliza, mientras asoma el problema del agua, capital para la Región.

«Un país moderno necesita acuerdos de Estado en materia de financiación, de infraestructuras y de agua. Llevamos años pidiendo un Pacto Nacional del Agua junto a otros territorios como la Comunidad Valenciana o Andalucía. Una autoridad nacional única que establezca los recursos disponibles en cuantoal agua. Imprescindible todo esto no solo para mantener la agricultura más tecnificada y potente de España, la de todo el Levante español, sino para detener también, y esto es un factor importante, el desierto», afirma. Un problema mayúsculo para Murcia, pero también para el resto del país, como se ha visto con la sequía creciente en Cataluña.

Por su parte, Julián Quirós, director de ABC, se refirió a López Miras en su presentación como «un veterano de la política. Decano de los presidentes autonómicos. Un político que llegó muy pronto al cargo y que no lo tuvo fácil, porque le tocó cortar con el ruido de la corrupción. Llegó en mitad de una legislatura, sin mayoría absoluta y condicionado por socios externos, algo que se mantiene», afirmó el director de ABC, al tiempo que señaló que se necesitan «voces como la suya que creen en el espacio común».