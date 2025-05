Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, nuevo protagonista del Foro ABC hoy

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, es el protagonista este martes de una nueva edición del Foro ABC. El acto se celebra a las 11.00 horas en sede del grupo Vocento, en la calle Josefa Valcárcel 40bis de Madrid.

El dirigente del PP se suma a otros mandatarios autonómicos como Carlos Mazón (presidente de la Comunidad Valenciana), Margalida Prohens (presidenta de Baleares) o Jorge Azcón (presidente de Aragón) que han acudido a este ya tradicional evento.

12:17 «¿Cuál es su techo, qué quiere ser de mayor y cuál es su ambición?» «Lo más importante que haré en mi vida será ser presidente de la Región de Murcia, dedicarle los mejores años de mi vida a la Región de Murcia, veo a mi entorno de mi edad que están en momentos personales, sentimentales o de ocio a las que no puedo dedicarme porque me estoy dedicando al millón y medio de murcianos. Me debo a los murcianos», confiesa el presidente López Miras.

12:14 Situación del Mar Menor «El estado aparentemente es bueno, el problema es que equilibrio del Mar Menor es muy delicado, cualquier acción externa puede alterarlo de un día para otro. Hoy no hay vertidos, el uso de fertilizantes está restringido...Si consiguiésemos que cada segundo no llegará agua que le perjudica, tendríamos la solución definitiva. Esto se termina con un proyecto, fue aprobado por Rajoy, participaron todos los implicados y que en los dos primeros meses de Ribera se desterró. Es el proyecto vertido cero, lo que hace que todas esas aguas que perjudican el Mar Menor se encaucen se vayan a plantas de depuración o la Mar Mediterráneo», explica López Miras.

12:10 Derogación de leyes de memoria «La época más triste de la España reciente fue la Guerra Civil y la Dictadura, y afortunadamente lo hemos superado. Yo sé lo que es por los libros de historia. Las generaciones que queremos liderar no estamos en eso, pero al Gobierno le interesa estar en eso. Sé que hay cosas que no se pueden olvidar para que no se repitan, pero no puede ser que el día a día esté marcado por ello», asevera el presidente de Murcia.

12:07 Relación con Óscar Puente, ministro de Transportes «He coincidido una vez con él y fue cordial. Lo que le puedo decir es que la Región de Murcia sigue estando relegada en infraestructuras, hay decisiones estrictamente políticas que pueden hacer que mejoremos en la conectividad, la de la alta velocidad es una, que se apueste y que no haya una sola conexión al día. Eso se cambia de un día para otro», expresa López Miras.

12:05 Acuerdo con Vox en el Gobierno «Tenemos claro que somos un Gobierno que representa a la mayoría de la Región de Murcia pero trabajamos con todos. Los consejeros tienen libertad para tomar decisiones, y con experiencia», expresa López Miras.

12:03 López Miras: «Quien tiene la responsabilidad de sentarnos en una mesa a los 17 es el Gobierno de España» «En cuanto a la reivindicación de un bloque de conjunto del PP le diré que no podemos admitir que se deposite la responsabilidad en quien no la tiene. El PP está en la oposición, no tiene la obligación de pactar entre los gobiernos del PP la reforma, son gobiernos para todos. Quien tiene la responsabilidad de sentarnos en una mesa a los 17 es el Gobierno de España. En agua, financiación e infraestructuras... yo me comprometo a llegar a un acuerdo», afirma el presidente de la Región de Murcia.

11:59 Condonación de la deuda «La condonación de la deuda no arregla el problema estructural de las comunidades autónomas, es un traje a medida que se ha pactado con Cataluña y del que nos quieren hacer participes a los demás», afirma López Miras, que expresa que esto no soluciona el problema de infrafinanciación, sino que es necesaria una reforma del sistema de financiación autonómico.

11:56 «¿Cómo se cambia el modelo de financiación sin reunir la conferencia de presidentes? ¿Cuántas veces se ha reunido con Sánchez?» «Lo primero es convocar el consejo de Política Fiscal y Financiera», afirma sobre la cuestión de la financiación, sobre la que lamenta además que el Gobierno está más pendiente de dar una «singular» al independentismo. «Tuve una reunión la legislatura pasada, enmarcada en los encuentros de rigor tras ser investido, hace años. En esta legislatura no hemos recibido invitación de Moncloa», responde López Miras, que admite enterarse de visita oficiales del Gobierno a la Región por la prensa.

11:48 «¿Debe comparecer Sánchez y su mujer en comisión?» «Nadie ha dado todavía explicaciones, se dedican a embarrar, por tanto, estoy convencido que la última de las opciones del PP es sentar en una comisión al presidente y su mujer. Si se empeñan en no aportar luz, si no dan una sola respuesta, al final el PP no tendrá más salida», responde López Miras.

11:46 Fernando López Miras concluye su intervención «No todo está perdido, se puede dar la batalla, hay esperanza, es lo que vamos a hacer, ser una parte luchadora y activa», concluye el presidente de la Región de Murcia, que responderá ahora a las preguntas de Víctor Ruiz de Almirón, redactor jefe de España de ABC.

11:45 Pacto Nacional del Agua «Necesitamos que soplen vientos a favor desde el Gobierno de España. Necesitamos acuerdos de estado en materia de financiación, infraestructuras y agua. Necesitamos un cambio drástico en la política de agua. Vemos hoy en el Gobierno una gestión hídrica impregnada de ideología y lejos del sentido común. Llevamos años pidiendo un pacto nacional del agua que nazca del consenso. Plantear nuevas infraestructuras hídricas y la conservación de las actuales», explica López Miras.

11:41 López Miras reivindica varios de los hitos de su Gobierno «Lo que nos hace más fuertes no es competir en costes, sino en valor. Alimentación, salud, defensa...sectores críticos que cobran importancia en el contexto geopolítico que vivimos. Tenemos una cultura empresarial competitiva orientada a la exportación. Ofrecemos un entorno institucional favorable que genera confianza, simplificación administrativa y una reforma fiscal», enumera el presidente de Murcia, que afirma que las perspectivas de crecimiento de la Región son positivas.

11:37 El presidente de la Región de Murcia: «Hay una sólida alternativa, hay un proyecto común» «No voy a dejar que se juegue con el dinero que garantiza a los murcianos sus servicios públicos, unos servicios que no dejaremos de prestar aunque a veces cunda el desanimo. Denunciaremos públicamente la justicia y el agravio comparativo, defendiendo el modelo de convivencia que nació en la transición. A pesar de que considero que el Gobierno está mas interesado en satisfacer las necesidades de sus socios, admito hay espacio para la esperanza. Hay una sólida alternativa, hay un proyecto común», manifiesta Fernando López Miras.

11:34 Financiación autonómica «Es uno de los principales debates, la competitividad de nuestro país está directamente vinculada a la financiación de las comunidades autónomas. El gran lastre de los territorios es la infrafinanciación. Modificar el modelo de financiación no es una prioridad para el autodenominado bloque progresista. Ahora, las mesas bilaterales con el independentismo sí lo son», afirma el presidente murciano, que denuncia la infrafinanciación que padece su región.

11:31 Referéndum de autodeterminación «La tercera de las razones: el chantaje es por naturaleza inflacionista. No se van a satisfacer con la ley, subirán más y más hasta llegar a la autodeterminación. Lo decía el presidente Aragonès, lo que nos hace pensar que está más cerca. Sánchez dijo que no habría indultos y hubo; dijo no a la amnistía, y el siguiente paso será la autodeterminación», asevera López Miras, que pide una reforma del modelo de financiación conforme a la ley y con equidad.

11:27 López Miras, sobre la amnistía: «No es reconciliación, es un contrato de compraventa» «Ayer tuve la ocasión de manifestar el rotundo rechazo de Murcia a la amnistía por tres razones. La primera, no tiene encaje en el ordenamiento jurídico, es inconstitucional de manera expresa y contraria al derecho europea. Lo han dicho numerosos expertos y estoy plenamente convencido de que también lo declararán los tribunales y jueces. Segundo, no hay motivos éticos que lo justifiquen, no es reconciliación, esto es un contrato de compraventa», expresa el presidente murciano.

11:25 Fernando López Miras, presidente murciano «España es un estado autonómico, y se debe escuchar a todas las autonomías. Todos los territorios aportamos a que España sea lo que es, estamos obsesionados para que se escuche a una región que está siendo pionera. Una de mis prioridades es acercar Murcia a Madrid», comienza López Miras.

11:22 Julián Quirós: «Esperamos que haga un ejercicio de autoridad, de apuesta y de posición explícita» «Es más de hablar en los órganos de partido que fuera, pero hoy esperamos que haga un ejercicio de autoridad, de apuesta y de posición explícita porque tenemos mucho déficits de voces de la España real. Bienvenido, en ABC estamos encantados de servir de plataforma para las aspiraciones y necesidades de una comunidad tan pujante», concluye el director de ABC.

11:20 Julián Quirós, director de ABC «Un nuevo foro ABC para conocer la España real, está con nosotros Fernando López Miras, 40 años todavía y veterano de la política. Llegó al cargo muy pronto pero no lo tuvo fácil, cuando había que cortar el ruido de la corrupción, en mitad de una legislatura, con un partido sin mayoría absoluta. Sigue siendo un joven político, pero con muchos trieños a sus espaldas», comienza el director de ABC, que presenta al presidente murciano.

11:04 A partir de las 11 horas En breve arrancará una nueva edición del Foro ABC con la asistencia de Fernando López Miras. El presidente de la Región de Murcia responderá, además, a las preguntas del redactor jefe de España, Víctor Ruiz de Almirón.

