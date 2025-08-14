La llegada de inmigrantes a Baleares: treinta y tres horas de un goteo constante

Inmigrantes subsaharianos a su llegada a las Islas Baleares

El goteo de cayucos comenzó a las tres de madrugada del martes, después de un lunes que también trajo embarcaciones desde Argelia hasta las costas del archipiélago. Según los datos facilitados por Delegación del Gobierno y recopilados por 'Gaceta náutica', el pasado lunes casi un ... centenar de personas llegaron a las islas, mientras que durante el martes y el miércoles la cifra aumentó hasta las 533 personas que arribaron o fueron rescatadas en el mar por Salvamento Marítimo o la Guardia Civil. En total, 39 pateras con una suma de más de 600 personas se lanzaron al mar para llegar hasta las costas de las islas Baleares desde el lunes.

Este es la situación de los últimos dos días: 12 de agosto 03:02 h. Rescate de 23 personas de origen magrebí. 27 millas al sur de Cabrera.03:45 h. Interceptación de 27 personas de origen magrebí. Playa Migjorn (Formentera).

04:00 h. Interceptación de 31 personas de origen subsahariano. Colonia de Sant Jordi.

04:15 h. Rescate de 24 personas de origen subsahariano. 4 millas al sureste de Cabrera.

04:40 h. Rescate de 15 personas de origen magrebí. 13 millas al suroeste de Cabrera.

05:30 h. Rescate de 22 personas de origen magrebí. 9 millas al sur de Cabrera.

07:00 h. Interceptación de 12 personas de origen magrebí. Carretera PM-820, km 3 (Formentera).

07:35 h. Rescate de 6 personas de origen magrebí. Aguas de Puerto de Cabrera..

08:15 h. Interceptación de 12 personas de origen magrebí. Carretera EI-800, km 6 (San José).

08:25 h. Rescate de 29 personas de origen subsahariano. 0,5 millas al este de Cabrera.

08:30 h. Interceptación de 10 personas de origen magrebí. S'Estufador (Formentera).

12:00 h. Interceptación de 19 personas de origen magrebí. S'Estufador (Formentera).

13:00 h. Interceptación de 15 personas de origen subsahariano. S'Estufador (Formentera).

14:15 h. Rescate de 23 personas de origen magrebí. 3 millas al sureste de Mallorca.

21:25 h. Interceptación de 8 personas de origen magrebí. Es Caló de Sant Agustí (Formentera). 13 de agosto 00:30 h. Interceptación de 22 personas de origen magrebí. Carretera PM-820, km 12 (Formentera).

02:01 h. Interceptación de 9 personas de origen magrebí. Playa Migjorn (Formentera).

03:15 h. Interceptación de 17 personas de origen magrebí. 0,2 millas de la Isla de las Ratas (Cabrera).

03:15 h. Interceptación de 22 personas de origen magrebí. Playa Migjorn (Formentera).

03:15 h. Interceptación de 13 personas de origen magrebí. Playa Migjorn (Formentera).

03:15 h. Interceptación de 3 personas de origen magrebí. Playa s'Arenal (Llucmajor).

03:26 h. Interceptación de 18 personas de origen magrebí. 8 millas al sur de Formentera.

04:40 h. Interceptación de 6 personas de origen magrebí. S'Estanyol (Llucmajor).

04:51 h. Interceptación de 15 personas de origen magrebí. 4 millas al sur de Cabrera.

05:30 h. Interceptación de 25 personas de origen magrebí. Playa Migjorn (Formentera).

05:35 h. Interceptación de 15 personas de origen magrebí. 6 millas al sur de Cabrera.

05:40 h. Interceptación de 14 personas de origen magrebí. 2 millas al sur de Formentera.

09:00 h. Interceptación de 15 personas de origen magrebí. Carretera CM-820, km 20 (Formentera).

11:30 h. Interceptación de 30 personas de origen subsahariano. Cap Falcó (Cabrera).

11:30 h. Interceptación de 13 personas de origen magrebí. Cap Falcó (Cabrera).

13:20 h. Interceptación de 20 personas de origen magrebí. 0,5 millas al sur de Mallorca. Las cifras, actualizadas hasta las 17.00 horas del 13 de agosto, muestran la complicada situación que está sucediendo en las islas Baleares.

