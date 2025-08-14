Suscribete a
Un convoy logra evacuar a 19 vecinos Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

La llegada de inmigrantes a Baleares: treinta y tres horas de un goteo constante

Las pateras no han parado de arribar a las costas del archipiélago desde el pasado lunes

Más de 600 inmigrantes llegan en patera a Baleares desde Argelia en apenas dos días

Inmigrantes subsaharianos a su llegada a las Islas Baleares
Inmigrantes subsaharianos a su llegada a las Islas Baleares reuter

Carlos Mullor

El goteo de cayucos comenzó a las tres de madrugada del martes, después de un lunes que también trajo embarcaciones desde Argelia hasta las costas del archipiélago. Según los datos facilitados por Delegación del Gobierno y recopilados por 'Gaceta náutica', el pasado lunes casi un ... centenar de personas llegaron a las islas, mientras que durante el martes y el miércoles la cifra aumentó hasta las 533 personas que arribaron o fueron rescatadas en el mar por Salvamento Marítimo o la Guardia Civil. En total, 39 pateras con una suma de más de 600 personas se lanzaron al mar para llegar hasta las costas de las islas Baleares desde el lunes.

