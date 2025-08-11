Suscribete a
Leire Díez también pidió al fiscal Stampa datos de Anticorrupción

La 'fontanera del PSOE' y el empresario Javier Pérez Dolset le ofrecían «ayuda gubernamental» en sus litigios con la Fiscalía General

El 7 de mayo se produjo la reunión a instancias de una «persona muy importante» y fue grabada por el propio Stampa, que dio cuenta a sus superiores

Soborno al fiscal Grinda: «Quien puede avalar el acuerdo es Leire»

Javier Pérez Dolset (a la derecjha) dicute con Víctor de Aldama; en el centro, Leire Díez
Pablo Muñoz

Pablo Muñoz

Madrid

La 'fontanera del PSOE', Leire Díez, y el empresario Javier Pérez Dolset, que se enfrenta en la Audiencia Nacional a las acusaciones de fraude de subvenciones, insolvencia punible, blanqueo de capitales, un delito societario y otro continuado de falsedad en documento mercantil, mantuvieron ... el pasado 7 de mayo una reunión con el fiscal Ignacio Stampa para pedirle información comprometedora sobre determinadas investigaciones y antiguos compañeros de la Fiscalía Anticorrupción. A cambio, le garantizaban «ayuda gubernamental» en los litigios que mantiene con la Fiscalía General del Estado a raíz de su abrupta salida de la citada fiscalía especial.

