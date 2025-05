El empresario de hidrocarburos ofreció a los 'fontaneros' del PSOE información contra Aldama: «Tiene una empresa de hidrocarburos con Delcy»

El empresario Alejandro Hamlyn, que fue 'trader' de petróleo con Venezuela, dijo a la enviada del PSOE, Leire Díez, tener información comprometedora sobre Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo que decidió colaborar con la Justicia y cuyo testimonio perjudica al Gobierno de ... Pedro Sánchez: «Yo sé cuál es la empresa de Delcy con Aldama que está en Ginebra, una empresa mixta, tengo lo documentos de los bancos de que han sacado de contrabando, todo eso lo tengo».

Pero el empresario insistió, en la reunión por videoconferencia que mantuvo en febrero con los fontaneros de Ferraz, que no daría la información hasta que tuviera un «papelito firmado», refiriéndose al compromiso del PSOE para ayudarle en la investigación que tiene abierta por presunto fraude de hidrocarburos y que él atribuye a maniobras de la UCO.

La empresa serviría a la exvicepresidenta de Venezuela para sacar petróleo de contrabando de su país y venderlo en República Dominicana.

Hamlyn, en otro momento de la reunión, justo antes de despedirse, muestra su animadversión hacia Aldama, después de exigir de nuevo «el papelito para cuándo». «Firmamos y empiezo a sacar información a punta pala». Javier Pérez Dolset, empresario investigado que está ayudando al PSOE a recabar información, le respondió que no podían «hacer un Aldama», en referencia a crear expectativas y no tener luego toda la información, y Hamlyn respondió airado: «No me compares con ese cateto, perdona. Aldama me hace los recados, es un chorizo y yo no, yo soy un empresario y hago las cosas bien, los impuestos no los tocamos». Leire Díez respondió que «en breve Jacobo se pone en contacto contigo», en referencia al abogado Jacobo Teijelo, mediador y presente en la reunión.

Como desveló ABC, Víctor de Aldama estuvo presente en Barajas en el viaje frustrado que Delcy Rodríguez hizo a Madrid. De hecho, fue el organizador.