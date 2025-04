Junts y ERC pedirán que el exdirector del CNI vuelva al Congreso para aclarar los pagos al imán de Ripoll

Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya pedirán que Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), vuelva a comparecer en la comisión del Congreso que investiga los atentados de Barcelona y Cambrils para que aclare los pagos a Abdelbaki Es Satty ... , el líder de los ataques del 17 de agosto de 2017 que dejaron 17 muertos. Este miércoles, ABC ha revelado que el imán de Ripoll cobraba 500 euros mensuales del CNI como confidente, según fuentes de la Inteligencia española.

La información publicada por este diario contrasta con la aportada por Sanz Roldán en su anterior intervención en el Congreso de los Diputados, en noviembre del pasado año, cuando negó que el cerebro de los atentados yihadistas fuera confidente de los servicios de inteligencia. Admitió, en cambio, que agentes del centro acudieron a la prisión de Castellón para entrevistarse con él, pero siempre en el marco de las averiguaciones y nunca como fuente.

Según las fuentes consultadas por este diario, Es Satty recibía visitas periódicas de un agente que le controlaba, un oficial de relación (OR), hasta antes del atentado. Los informes que este OR elaboraba «eran totalmente anodinos», pues la información que aportaba «no tenía ningún valor» y no hacía pensar que fuera a cometer un atentado. El oficial se limitaba entonces a recoger información intrascendente y le daba a Es Satty sus 500 euros. En el momento de los atentados, por encima del OR y de su jefe, el encargado de la oficina de Gerona, estaba el jefe de la División de Contraterrorismo, que era Luis García Terán, actual número dos del CNI.

Esta nueva revelación no avala, en cualquir caso, la teoría de la conspiración promovida por el independentismo catalán, que insiste en sugerir que el Estado, a través del CNI, sería consciente de la preparación de los atentados. Las fuentes consultadas por ABC sostienen, en cambio, que fue «simple dejadez» del agente que le controlaba, pero en ningún caso voluntariedad por parte ni del oficial ni del centro.

Después de conocerse esta información, ERC ha registrado este miércoles una solicitud de comparecencia en la comisión de investigación del 17-A para que Sanz Roldan explique «la presunta falsedad de sus exposiciones sobre la vinculación estable con el CNI y el imán Es Satty». El portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, ha cargado duramente contra Félix Sanz Roldán y el CNI al criticar que «no sólo eran inútiles, sino que además eran negligentes y unos absolutos irresponsables». En esa línea, ha denunciado que «con dinero público, de forma indirecta, se acabó financiado uno de los peores atentados de ka historia reciente».

También desde Junts han anunciado que, una vez tengan la información que habían demandado desclasificada, exigirán la presencia de Sanz Roldán y «de las personas que consideramos que tienen de venir para decir la verdad y no para continuar mintiendo», como ha declarado la portavoz adjunta de Junts en la Cámara Baja, Pilar Calvo, ante los medios de comunicación. De momento, la formación de Carles Puigdemont ha registrado una solicitud de amplicación de la lista de comparecientes en la comisión para que comparezcan el OR en contacto con Es Satty, su superior en el momento del seguimiento y Luis García Terán, entonces jefe de la División de Contraterrorismo.