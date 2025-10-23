Suscribete a
ABC Premium

Jueces y fiscales creen que el Ministerio Público intenta ayudar a Sánchez ante su comparecencia el día 30

«La Fiscalía actúa a tumba abierta cuando cuestiona que mentir en comisión de investigación sea delito», afirman «sorprendidos» con la petición «prematura» del archivo de una querella contra Cerdán

Moncloa crea un 'war room' para preparar a Sánchez ante su comparencia en el Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecerá en el Senado el día 30
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecerá en el Senado el día 30
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El movimiento de la fiscal de Madrid que hace unos días pidió el archivo de una querella contra el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, cuestionando que mentir en comisión de investigación sea delito, ha «sorprendido» a jueces y fiscales consultados por este periódico, que ... recuerdan que se trata de una conducta tipificada de forma expresa en el Código Penal. Si bien no valoran los pormenores del asunto, sí coinciden en asegurar que el posicionamiento del Ministerio Público es «absolutamente prematuro» porque en la fase de admisión de una querella se trata de simplemente de constatar la tipicidad de la conducta y no de entrar a valorar otro tipo de elementos, como si la supuesta mentira es trascendental o no para el objeto que se trata. De ahí que sea «inevitable» pensar que la Fiscalía vuelve a salir al auxilio de Sánchez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app