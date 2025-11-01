Mazón se recluye en sus horas más críticas mientras el PP entra en convulsión

Una sensación de honda incertidumbre recorre las filas del Partido Popular. En las últimas horas el nerviosismo ha crecido a pasos agigantados a la espera de novedades de peso sobre la figura de Carlos Mazón. El presidente autonómico ha decidido recluirse el fin de ... semana en Alicante. Solo está en contacto con un reducido número de personas afrontando una reflexión que él mismo avanzó -a pesar de que después la Generalitat minimizó-, pero que existe. En principio no está previsto que se comunique decisión este mismo fin de semana, pero distintas fuentes del partido especulan ya con todas las opciones. Y eso es lo que ha hecho llevar al partido a entrar en convulsión.

La situación de debilidad del 'president' es absoluta. Cuando se cumple un año después de la riada que dejó 229 muertos en la Comunidad Valenciana Mazón afronta sus horas más críticas. Un dirigente de peso del PP valenciano lo resume: «El aniversario ha servido para evidenciar que nunca pudimos pasar página. Y que mientras esto siga igual no vamos a poder hacerlo».

Entre algunos dirigentes nacionales que tienen influencia en Alberto Núñez Feijóo el diagnóstico no deja de empeorar: «Esto ya nos arrastra a todos. Al partido entero. Son nuestras siglas y son las opciones de Feijóo en el futuro», rematan.

Tanta es la preocupación que este fin de semana se han visto los primeros movimientos en la comunidad de la mano de los tres presidentes provinciales: Vicente Mompó (Valencia), Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante), que han acordado aupar a Mompó pensando en el futuro relevo de Mazón. Una operación para la que no han contado con el presidente regional, según ha podido saber ABC, y que podría ser fruto de una equivocación. Este lunes Feijóo reúne en Génova al comité ejecutivo del partido -varios barones no podrán asistir por problemas de agenda- y están previstas decisiones orgánicas pendientes como la puesta en marcha de una gestora, que no afectará la Comunidad Valenciana, pero que ha hecho que se disparen las especulaciones. Ese pacto en torno a Mampó, en todo caso, tiene muchos matices. Primero, porque sería pensando en 2027 dado que el presidente de la Diputación de Valencia no es diputado en Les Corts y, por tanto, nunca podría sustituir a Mazón al frente de la Generalitat a lo largo de esta legislatura.

El movimiento, según las fuentes consultadas por ABC, tiene también el objetivo de cortarle el paso a la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, vista por muchos -incluida Génova- como la próxima candidata autonómica. Precipitar su encumbramiento implicaría abandonar la alcaldía de la ciudad y, además, en los últimos meses Catalá también ha suscitado muchos enfados internos. El PP de la Comunidad Valencia, como siempre en su historia, tiene distintas familias, visiones y muchos ajustes de cuentas pendientes.

En todo caso, las fuentes consultadas confirman que todos estos movimientos son fruto de la preocupación que ya ha estallado en todo el partido. En Génova también ven con malos ojos lo que están promoviendo los presidentes provinciales y siguen apostando por la máxima prudencia.

Del entorno de Feijóo apenas salen mensajes en estas horas decisivas, insistiendo en que las decisiones que pueda tomar Mazón -así lo expresó la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz- son «suyas» y «personales». El líder del PP sí dejó claro esta semana que el presidente autonómico tendrá que responder a todas las preguntas pendientes.

El funeral, gran punto de inflexión

Lo que sí han confirmado distintas fuentes que estuvieron en el funeral del pasado miércoles en Valencia, es que el homenaje por el primer aniversario de la dana ha sido «un punto de inflexión» como no se había visto antes. Feijóo tuvo que escuchar en directo, a pocos metros de Mazón, cómo las víctimas llamaban «asesino» y «rata cobarde» al dirigente autonómico, mientras insistían en pedir su dimisión.

La preocupación de muchos dirigentes del PP no solo se expresa en términos electorales -que también, porque la Comunidad Valenciana es clave para todo el partido a nivel nacional- sino política y moralmente. «Hay una crisis de confianza, de credibilidad. El PP no puede representar eso», reflexionan, pensando en lo que todo esto puede acarrear para las propias posibilidades de Feijóo en su camino a la Moncloa.

Incluso entre dirigentes que hasta el momento apoyaban a Mazón en Madrid y en la Comunidad Valenciana estos días ya se escucha «que hay que tomar medidas de una vez», dando por hecho -ya no hay dudas- que la crisis está arrastrando y comprometiendo al PP en su conjunto.

A pesar de que Mazón lleva señalado prácticamente desde el primer día, muchos dirigentes que pensaban que la presión descendería cuando pasaran los meses asumen hoy que "el relato se ha perdido". Y apuntan, sobre todo, a que el 'president' haya sido incapaz de explicar lo que hizo el día de la tragedia. "Un año después las mismas preguntas se repiten. Todo es sobre la comida. Lo que hizo y no hizo. La información que tuvo y que no utilizó", repiten.

Situación límite

Las revelaciones en las últimas horas de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, que dice ahora que trató de hablar con Mazón y él colgó sus llamadas -y la aparición de un video en el que aparece mostrando preocupación sobre el Barranco del Poyo después de que el partido haya mantenido un año la tesis de que todas las miradas se dirigían a Forata- ha sido una estocada, esta vez especialmente dolorosa.

Ya vivieron hace días otra cuando se conoció que Mazón había estado en el parking después de la comida, en lo que implica un nuevo detalle, una nueva versión, de aquella tarde. "Se hace insoportable", reconocían dirigentes nacionales en ese momento.

Ahora el partido se prepara para un nuevo trance: la declaración de Maribel Vilaplana, la periodista con la que Mazón comió, en sede judicial el lunes. "Eso solo puede salir mal. Todo va a peor", afirman en el PP.