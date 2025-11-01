Suscribete a
Mazón se recluye en sus horas más críticas mientras el PP entra en convulsión

El 'president' tiene contacto con un reducido número de personas desde Alicante mientras se destapan movimientos dentro del PP valenciano

En Génova impera el silencio absoluto a la espera de decisiones de Mazón

Carlos Mazón a su llegada al funeral por las víctimas de la dana el pasado miércoles
Paloma Esteban

Una sensación de honda incertidumbre recorre las filas del Partido Popular. En las últimas horas el nerviosismo ha crecido a pasos agigantados a la espera de novedades de peso sobre la figura de Carlos Mazón. El presidente autonómico ha decidido recluirse el fin de ... semana en Alicante. Solo está en contacto con un reducido número de personas afrontando una reflexión que él mismo avanzó -a pesar de que después la Generalitat minimizó-, pero que existe. En principio no está previsto que se comunique decisión este mismo fin de semana, pero distintas fuentes del partido especulan ya con todas las opciones. Y eso es lo que ha hecho llevar al partido a entrar en convulsión.

