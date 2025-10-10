Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Israel aprueba el plan de paz y prepara el intercambio de rehenes y prisioneros

Mazón recalca que no dio «ninguna orden» a Pradas el día de la dana y defiende su comida en plena crisis

El presidente de la Generalitat niega que el Es-Alert llegara tarde porque se refería a la presa de Forata y evita valorar el ofrecimiento de la juez para que declare en la causa penal durante una entrevista en la televisión pública valenciana

El presidente de la CHJ no «transmitió verbalmente» el caudal del Poyo al Cecopi porque creía que la Generalitat «hacía lo que toca»

Imagen de archivo del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón
Imagen de archivo del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón EP
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que «en ningún momento» dio instrucciones a la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y a los técnicos sobre la gestión de la catastrófica dana con 229 muertos del pasado 29 de ... octubre. Tampoco participó «ni en la redacción ni en la autorización» del mensaje ES-Alert que llegó a los móviles de los ciudadanos de la provincia de Valencia a las 20.11 horas y que centra la investigación judicial sobre la tragedia por «tardío» y «erróneo» en su contenido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app