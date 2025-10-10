Mazón recalca que no dio «ninguna orden» a Pradas el día de la dana y defiende su comida en plena crisis

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que «en ningún momento» dio instrucciones a la ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y a los técnicos sobre la gestión de la catastrófica dana con 229 muertos del pasado 29 de ... octubre. Tampoco participó «ni en la redacción ni en la autorización» del mensaje ES-Alert que llegó a los móviles de los ciudadanos de la provincia de Valencia a las 20.11 horas y que centra la investigación judicial sobre la tragedia por «tardío» y «erróneo» en su contenido.

En una entrevista concedida este jueves, Día de la Comunidad Valenciana, a la televisión pública À Punt, Mazón ha indicado que la alerta no pudo llegar tarde porque no se podía avisar de algo que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano que dirigía la crisis con Pradas al frente, no sabía que ocurría. «Cumplió su misión», ha sostenido, porque llegó cincuenta minutos antes de que la presa de Forata colapsara, algo que no ocurrió. En ese sentido, ha recalcado que el ES-Alert se envió ante la situación crítica de Forata y no por el desbordamiento del barranco del Poyo, el que provocó la mayoría de las muertes a su paso por la zona cero.

Ha responsabilizado a la Confederación Hidrográfica de Júcar de que no informara de ello -no remitió correos electrónicos durante dos horas y media-, si bien los datos del caudal estaban disponibles en su página web y las llamadas al 112 -el teléfono de Emergencias de la Generalitat- dieron cuenta de lo que ocurría minuto a minuto y tampoco llegaron al Cecopi, por causas que debe esclarecer el procedimiento judicial.

Precisamente, no ha querido valorar la causa ni tampoco ha respondido si aceptará o no en algún momento su ofrecimiento de declarar como investigado de forma voluntaria. Tampoco considera que es momento hablar sobre si se presenta o no a la reelección en 2027.

Cuestionado por si se arrepiente de su actuación, Mazón ha sostenido que no debería haberse «fiado» de la información que proporcionaba el Gobierno y de las promesas de recursos mientras se gestaba «un relato político muy dañino» contra él. También ha cargado duramente contra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). «Hemos tenido suerte porque ha avisado con antelación», ha afirmado, en referencia a la alerta roja anunciada para este viernes en el litoral sur de Alicante.

«No tenía pensado» ir al Cecopi

Durante la entrevista televisiva, una de las primeras tras la dana y con respuestas muy largas, Mazón ha defendido su comida con una periodista en el restaurante El Ventorro de Valencia. Un almuerzo que se produjo cuando la situación ya era crítica en Utiel por el desbordamiento del río Magro, con un desaparecido, una alerta roja desde primera hora de la mañana y decenas de rescates en la comarca de la Ribera Alta.

«Mantuve la agenda porque se nos decía que venía una gota fría más», ha aseverado. «Estaba lloviendo dentro de lo esperable». Estuvo «pendiente en todo momento» de la situación, pero «no para dar ninguna instrucción ni ninguna orden».

Además, ha recalcado que ningún presidente de la Generalitat «interfiere» en la gestión ni en las decisiones que los responsables de emergencias tienen que tomar porque no es su «labor». Tampoco «es habitual» que el presidente vaya al Cecopi. De hecho, «no tenía pensado» ir, pero se desplazó porque «a las nueve de la noche podía ser cuando Forata reventara».

Del restaurante -no ha apuntado a qué hora, aunque la periodista afirmó que la comida había terminado 18.45h- fue directo al Palau de la Generalitat, desde donde se dirigió al Cecopi. Llegó a las 20.28h, como atestiguan las cámaras de seguridad, y no se puso a dirigir la reunión, ha aseverado.

Radiotelevisión Española (RTVE) ha emitido este jueves el audio inédito de un vídeo grabado como recurso periodístico en la reunión que el presidente autonómico mantuvo el día de la dana con los agentes sociales, antes del almuerzo en El Ventorro.

-Hay una primera alerta hidrológica…



Eso decía el president Carlos Mazón a las 13:45 h, antes de irse a comer al Ventorro.



-Y en el Poyo he oído, ¿no? [respondía alguien]



🔴TVE revela imágenes inéditas de la reunión del Consell con patronal y sindicatos el día de la tragedia. pic.twitter.com/jguErkCtFD — RTVE Comunitat Valenciana (@RTVEValencia) October 9, 2025

«Hay una primera alerta hidrológica en el pantano donde está…», se escucha decir a Mazón a las 13.45 horas. «Y en el Poyo he oído, ¿no?», le responde alguien. Unas alertas que se activaron a las 11.45h y a las 12.06h, respectivamente, y que motivaron que se movilizará a los bomberos forestales. En ambos casos, el caudal descendió. Los efectivos que vigilaban el nivel del agua fueron retirados del Poyo alrededor de las dos y media de la tarde, en otro asunto que está por esclarecer.