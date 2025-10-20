El Gobierno de Sánchez señala a ABC por informar

El corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, era víctima esta semana de una inusual campaña de señalamiento y desprestigio emprendida por el Gobierno. La primera en cuestionar el trabajo de los periodistas españoles en EE.UU., en alusión a Alandete, era Margarita Robles, ... el 16 de octubre. Tras ser preguntada por los medios sobre su encuentro en Bruselas con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, con el que reconocía no haber tratado las advertencias del presidente Trump a nuestro país por su aportación a la OTAN, apuntaba Robles que lo llamativo no era eso, sino que la prensa española «permanentemente» haga la misma pregunta: «Le pregunta siempre qué piensa de la posición de España. Pregunta que lleva implícita una respuesta también. De todo lo que tiene que hacer el presidente Trump, la prensa española siempre le pregunta lo mismo».

Dos días después, el ministro de Transportes enlazaba en sus redes sociales un vídeo de la rueda de prensa ofrecida por Trump. El presidente de EE.UU., en respuesta a Alandete, acusaba a España de no haber sido leal con la OTAN y de ser la única que se negó a subir al 5% del PIB el gasto en defensa. «Creo que España debería ser reprendida por eso. Me parece muy mal que lo hayan hecho», decía. Óscar Puente escribía: «Otro patriota del ABC con acreditación para preguntar en la Casa Blanca, que la utiliza para preguntarle todos los días a Trump por los supuestos incumplimientos de España con la OTAN. Quieren tanto a su país…». Y este lunes, en RTVE, sostenía que «este señor, como muchos otros bajo la apariencia de periodistas, son terminales políticas de determinados intereses. Este señor se va a la Casa Blanca y (…) todos los días hace la misma pregunta porque parece que lo que tiene es interés en que el señor Trump tome represalias con relación a España (…)».

Alandete, corresponsal en EE.UU. de dilatada carrera (ha cubierto acontecimientos internacionales como el golpe de estado en Egipto, la guerra de Afganistán o la guerra civil en Siria y fue director adjunto en el diario 'El País'), era galardonado este año con el Premio de Periodismo 2025 del Club Internacional de la Prensa al Mejor Corresponsal Español. Ha sido el primer periodista español en preguntar a Trump y le ha planteado nueve cuestiones, la mayoría sobre Venezuela y dos sobre España. «Trump ha hablado tres veces esta semana sobre España», señala el periodista. «La primera, sin mediar pregunta, cuando habló de expulsar a España de la OTAN (9 de octubre). La siguiente (14 de octubre), a pregunta del periodista de EFE, Eduard Rivas, y habla de los aranceles (inmediatamente, me llaman de la Embajada para saber quién había preguntado). El día 17 pregunto yo a Trump por España («Señor presidente, usted está hablando ahora de gasto militar, ha dicho que quiere expulsar a España de la OTAN. Eso no se puede hacer porque no se contempla. Y ha dicho que quiere aplicar sanciones, pero, si se las aplica, se las tendría que aplicar en principio a toda la Unión Europea. (…) ¿cuál es la alternativa? ¿O está pensando en alguna otra opción?»).

El artículo 20 de la Constitución reconoce y protege los derechos y libertades fundamentales de información y opinión. «Preguntar a un mandatario político se encuadra claramente en este ámbito», apunta Juan J. Gutiérrez, profesor de Derecho Administrativo. «Prácticamente desde su constitución», añade, «el Tribunal Constitucional viene destacando la importancia y el carácter preferente de la libertad de información en su sentido más amplio por su capacidad para formar una opinión pública libre y unida al pluralismo político propio del Estado democrático». Emilio Guichot, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla y especialista en Derecho de los Medios de Comunicación, destaca en esa línea que «sin prensa libre, no hay democracia». Y esto constituye un ataque a la prensa libre. «Todos los grupos mediáticos tienen una orientación ideológica», añade. «Y es esa variedad ideológica una de las esencias de la democracia. El pluralismo se alcanza, precisamente, por la multiplicidad de visiones, que incluye la multiplicidad de preguntas, que son las que van trazando la realidad».

«Ya en las Cortes de Cádiz de 1810 encontramos la cita más antigua sobre libertad de prensa», señala Ramón Orza, profesor de Derecho Constitucional. «Y se lee que una de sus funciones es ser freno de la arbitrariedad de los que gobiernan. Esa es, y era, la utilidad de publicar los pensamientos y las ideas políticas, además de ilustrar a la nación y ser el único camino que lleva al conocimiento de la verdadera opinión pública. Precisamente por eso, la tensión entre poder y prensa libre siempre va a estar presente. Lo novedoso hoy es que, en una democracia, la forma que tenga el poder de tratar de controlar la libertad de prensa, sea el ataque sin rebozo por parte del Gobierno». «Que los políticos hagan de contrapoder del contrapoder», remarca Guichot al respecto, «es un empobrecimiento del respectivo papel de los políticos, que deben responder de sus acciones y dar respuestas, y de los periodistas, que actúan como intermediario de los ciudadanos para pedir rendición de cuentas. Se inscribe en una línea de degeneración democrática muy preocupante».

Varios periodistas se unen a la ofensiva de Moncloa

Algunos periodistas se sumaban al linchamiento mediático promovido por Óscar Puente, contra el que Alandete no descarta emprender medidas legales. Miguel González ('El País') acusaba al corresponsal de ABC en la red social X de provocar amenazas a España («es tranquilizador saber que no es Trump quien está obsesionado con dañar a España, sino Alandete», aseguraba). Luz Sánchez-Mellado, también de 'El País', usaba X para acusar a Alandete de montar un «show autobombástico» y le tildaba de «corresponsal-mártir-héroe nacional»).

En amparo de Alandete, la Asociación de la Prensa de Madrid hizo público su rechazo ante los ataques de Puente, a quien recuerda que «aunque él, como cualquier ciudadano, puede manifestar libremente sus opiniones, es también su obligación respetar el derecho de los periodistas a la libertad de expresión y, por supuesto, a formular las preguntas que consideren pueden ser de interés para sus lectores u oyentes». Por su parte, la Federación de Asociaciones de Prensa de España (FAPE) comunicó ayer a ABC que no tenía previsto pronunciarse sobre este ataque a la libertad de expresión.