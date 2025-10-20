Suscribete a
ABC Premium

El Gobierno de Sánchez señala a ABC por informar

Margarita Robles y Óscar Puente atacan a David Alandete, corresponsal en Washington, por preguntar a Trump en dos ocasiones sobre la relación entre España y Estados Unidos

Editorial | Ataque al periodismo

'Alandete, un profesional', por Julián Quirós

Donald Trump respondiendo a un grupo de periodistas. Rodeado con un círculo rojo, destaca David Alandete, corresponsal de ABC en Washington
Donald Trump respondiendo a un grupo de periodistas. Rodeado con un círculo rojo, destaca David Alandete, corresponsal de ABC en Washington contacto
Rebeca Argudo

Rebeca Argudo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, era víctima esta semana de una inusual campaña de señalamiento y desprestigio emprendida por el Gobierno. La primera en cuestionar el trabajo de los periodistas españoles en EE.UU., en alusión a Alandete, era Margarita Robles, ... el 16 de octubre. Tras ser preguntada por los medios sobre su encuentro en Bruselas con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, con el que reconocía no haber tratado las advertencias del presidente Trump a nuestro país por su aportación a la OTAN, apuntaba Robles que lo llamativo no era eso, sino que la prensa española «permanentemente» haga la misma pregunta: «Le pregunta siempre qué piensa de la posición de España. Pregunta que lleva implícita una respuesta también. De todo lo que tiene que hacer el presidente Trump, la prensa española siempre le pregunta lo mismo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app