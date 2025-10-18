Primero fue Margarita Robles la que responsabilizó a los corresponsales en Washington de provocar la animadversión de Donald Trump hacia España. Por preguntar. La culpa es de los que se interesan por las relaciones de su país con la Casa Blanca, que es justo ... lo que tiene que hacer un corresponsal, pues lo contrario no sería hacer periodismo, sino servir de correa de transmisión del Gobierno. Ayer fue Óscar Puente quien se refirió a nuestro corresponsal como «otro patriota del ABC con acreditación para preguntar en la Casa Blanca», donde David Alandete cumple con rigor con el deber de informar sobre unas relaciones diplomáticas que Pedro Sánchez ha tensado por puro interés particular y a costa de la nación. Como hizo días atrás Robles, el titular de Transportes intenta matar al mensajero, quizá por la cobardía que distingue a un Consejo de Ministros incapaz de alertar a su jefe de los riesgos que implica para España su deriva 'multipolar'. Puente, otro patriota.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión