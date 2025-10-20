Suscribete a
Óscar Puente vuelve a atacar al corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, y le acusa de «terminal político» en RTVE

El ministro de Transporte ha acusado al periodista de ABC de hacer «una y otra vez la misma pregunta»

Editorial | Óscar Puente no quiere que ABC pregunte a Trump

J. T.

El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha vuelto a atacar al corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, por su trabajo y ha cargado contra la Asociación de la Prensa Madrileña (APM) durante su intervención en 'Mañaneros'.

Puente ha asegurado que ha calificado a David ... Alandete y a otros corresponsales de «terminales políticos», y ha acusado al periodista de ABC de hacer «una y otra vez la misma pregunta».

