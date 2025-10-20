Óscar Puente vuelve a atacar al corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, y le acusa de «terminal político» en RTVE

El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha vuelto a atacar al corresponsal de ABC en Washington, David Alandete, por su trabajo y ha cargado contra la Asociación de la Prensa Madrileña (APM) durante su intervención en 'Mañaneros'.

Puente ha asegurado que ha calificado a David ... Alandete y a otros corresponsales de «terminales políticos», y ha acusado al periodista de ABC de hacer «una y otra vez la misma pregunta».

El ministro de Transporte, además, ha asegurado que el corresponsal de ABC «tiene una especie de empeño por preguntar en la Casa Blanca para que a Donald Trump no se le vaya de la cabeza que España no gasta el 5% en Defensa». Hay que recordar que Óscar Puente se refirió a nuestro corresponsal como «otro patriota del ABC con acreditación para preguntar en la Casa Blanca» tras sus correspondientes preguntas a Donald Trump sobre el gasto en Defensa. Señala a la APM Por otro lado, al ministro de Transportes no le gustó que la Asociación de la Prensa Madrileña criticase su actuación por sus tweets contra David Alandete. «A mi me gustaría que la APM fuese menos selectiva a la hora de defender la independencia y la libertad de los periodistas. A veces se da prisa en reprochar que unos critiquen cierta línea periodista y otras veces guarda silencio», insistió Puente.

