Editorial

Ataque al periodismo

Las críticas del Gobierno al corresponsal de ABC en Washington constituyen un claro ejercicio de totalitarismo, ese que en una pregunta incómoda solo ve falta de patriotismo

En una democracia sana, los periodistas no deberían ser señalados por hacer preguntas. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha sucedido con David Alandete, corresponsal de ABC en Washington, blanco de una insólita campaña de desprestigio orquestada desde ámbitos gubernamentales y alimentada por sus ... adláteres mediáticos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue la primera en abrir fuego, sugiriendo que las críticas del presidente Donald Trump sobre el compromiso de España con el gasto en defensa dentro de la OTAN obedecen a las preguntas «permanentes» de los periodistas españoles en Washington. El mensaje era inequívoco. La independencia informativa, al parecer, debe supeditarse a la conveniencia del Gobierno. La ministra omitió mencionar que el origen de los comentarios fue el innecesario anuncio de Pedro Sánchez, a la salida de la cumbre de la OTAN, de que su Gobierno no se atendrá al 5 por ciento del PIB que Trump exige para 2035.

