La Xunta duda de la edad real de los menores migrantes que enviarán a Galicia

Diez de los primeros 24 expedientes remitidos por el Gobierno central recogen como fecha de nacimiento el 1 de enero. «Hay una posibilidad entre un billón de que esto sea así» denuncian desde el Gobierno gallego

Inmigrantes llegados a Galicia el pasado invierno
Patricia Abet

Galicia

Los datos sobre los historiales de los 317 menores inmigrantes que recalarán en Galicia fruto del acuerdo entre Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno empiezan a aflorar. Con 24 de estos expedientes sobre la mesa, fuentes de la consellería de Política Social revelan ... que una decena de estos inmigrantes a los que se les presumen 17 años habrían nacido el 1 de enero, una extraña coincidencia que genera recelo en la Administración gallega. «Existe una posibilidad entre diez billones de que todas esas personas hayan nacido en esa fecha concreta» explican desde el departamento de Fabiola García. El dato, además, empata con la información publicada por este diario advirtiendo de que el Gobierno central habría incluido en el reparto forzoso a las comunidades a mayores de 18 años.

