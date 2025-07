Xosé Merelles: «Podríamos estar ante la mejor campaña turística de la historia»

Arranca la campaña turística de verano, que avanza muy buenas sensaciones para un sector que representa el 13% del PIB de Galicia. Para el responsable de Turismo de la Xunta, Xosé Merelles (A Rúa, 1966), podemos estar ante un verano histórico, a pesar de los cierres masivos de VUTs en La Coruña y Santiago de Compostela, dos ciudades que han anunciado la aplicación de una tasa al visitante.

-¿Cómo se presenta la campaña de verano?

-Con los datos que tenemos podríamos estar ante la mejor campaña turística de Galicia, teniendo en cuenta los cinco primeros meses del año, en el que creció el número de visitantes un 4% y la ocupación un 3%. Los datos que tenemos apuntan hacia la mejor campaña turística quizás de la historia de Galicia.

-Elija un reclamo: ¿Galicia refugio climático o Galicia turismo de festivales?

-Los festivales. Galicia ha inventado este tipo de turismo y ha sido todo un éxito. Partimos de la experiencia del primer Xacobeo de 1993, por posicionar a Galicia como destino turístico. En los sucesivos Xacobeos cada vez apostamos por más festivales y conciertos. Y en la edición 21-22 un millón de personas participó en todos los eventos apoyados por la Xunta. Este año patrocinamos 120 citas por todo el territorio gallego. Hablamos de más de 700 artistas y 70 localizaciones. Los festivales celebrados hasta ahora, como O Son, el Resu o el PortAmérica, lo han vendido todo. Esto nos lleva a pensar que estamos en el buen camino.

-¿Hay algo de burbuja en esto de los festivales?

-Nosotros de momento no la observamos. Cada año nuestra apuesta funciona mejor. A las pruebas nos remitimos: acaba de empezar el año festivalero y todo indica que va mejor incluso que el año pasado.

-Y al fondo, el Camino, ¿qué expectativas tienen para este año?

-El Camino ha subido estos seis primeros meses un 9%. Las peregrinaciones a Santiago se han convertido en un fenómeno mundial. Vamos a superar los 500.000 peregrinos que reciban la compostela. Pero esto no va de récords, va de que tenemos una joya que es el Camino de Santiago y todo lo que gira en su entorno, el patrimonio, la naturaleza, que tenemos que cuidar para que siga siendo el gran reclamo internacional que es. Por otro lado, también observamos que cada vez hay más desestacionalización y desconcentración. Vías que se acaban de incorporar o que se incorporaron hace 10 años a la oficialidad, como el Camino Portugués de la costa o el Camino de Invierno están creciendo más del 40%. En detrimento probablemente del Camino Francés, que si en algunos casos llegó a superar el 70% de las compostelas, ahora está un poquito más de la mitad.

-O sea, que el Camino está lejos de tocar techo.

-Sí. Creemos que el Camino cada vez es más reconocido internacionalmente, hay prácticamente peregrinos de todos los países y es sorprendente que Estados Unidos sea el país que más peregrinos vehicula hacia Santiago de Compostela. Pero hay peregrinos de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, países en los cuales no existe una tradición jacobea, pero en los que ha calado este mensaje.

-¿Cuánto condiciona la captación de viajeros internacionales que cada vez haya menos conexiones internacionales por esta guerra entre Ryanair y AENA?

-Desde luego que es un condicionante. De todas formas, hemos detectado que a veces el visitante utiliza otros hubs extranjeros para llegar a Galicia y los datos lo demuestran. Nunca hubo tantos visitantes extranjeros como el año pasado. En los cinco primeros meses del año el 39% de los que se alojaron en hoteles y establecimientos turísticos eran extranjeros, más que españoles y los propios gallegos. Quien quiere venir a Galicia busca la forma de llegar. Probablemente los 15 millones que invertimos en promoción también tengan que ver, pero desde luego que la falta de conexiones directas con mercados emisores internacionales sí que es un hándicap. Las conexiones con AVE desde Madrid se están beneficiando mucho. El ferrocarril probablemente sea un elemento muy importante en la atracción de visitantes extranjeros a través del hub de Barajas. Pero es cierto que, desde luego, con más conexiones internacionales, directas, probablemente tuviésemos más visitantes.

-¿Por qué la Xunta se mantiene en su postura de no financiar aerolíneas?

-La Xunta ya estuvo ahí. Lo que no podemos es arreglar los malos negocios que han hecho los ayuntamientos de La Coruña, Santiago y Vigo con la financiación de las aerolíneas. La Xunta sustituyó esos contratos por una apuesta importante: la promoción internacional. Y ahí están estos 15 millones que invertimos anualmente. Dicho esto, quizás haya que buscar medidas originales. Quizás en una comunidad que tiene tres aeropuertos y un aeropuerto internacional tan cerca como el de Oporto, totalmente liberalizado, no lleguen esas bonificaciones que hace AENA a los pasajeros de determinadas compañías. Y haya que tomar medidas que demanda un mercado tan competitivo como es el aeroportuario.

-Este va a ser el primer verano con cierres masivos de VUTs en Santiago y La Coruña. ¿Puede afectar esto a la afluencia de viajeros?

-Las viviendas de uso turístico son establecimientos turísticos totalmente legales. Absorbieron el año pasado la demanda de un millón y medio de viajeros. Hoy, a pesar de que el 73% se alojaron en establecimientos hoteleros, es una ratio muy buena para el turismo de Galicia. Pero es cierto que las VUTs hoy por hoy son un complemento de alojamiento que busca la mayoría de la población en algún momento. Es un alojamiento que está ahí, totalmente legal, y probablemente si cercenamos la oferta la demanda pueda resentirse. Habrá que estudiarlo y habrá que verlo una vez que pase este verano.

-Porque, con menos VUTs, ¿sigue habiendo músculo hotelero para afrontar ese aumento sostenido de viajeros que se prevé?

-Creemos que sí, porque el sector hotelero y turístico gallego tiene un desarrollo muy importante. También hay nuevos proyectos. Recientemente hemos estado en el IGAPE, hay nuevos proyectos para construir establecimientos, y también lo hemos incentivado con los fondos Next Generation. Pero es cierto también que una parte importante de la demanda la están cubriendo las VUTs. En este caso, 1,5 de los 8,3 millones de turistas.

-¿Qué efectos cree que va a tener la tasa turística que Santiago y La Coruña quieren aplicar?

-El turismo es una actividad súper sensible y cualquier cosa le puede afectar. Tenemos un alto porcentaje de visitantes españoles que a lo mejor pueden ser reacios a pagar la tasa. Galicia se está consolidando como destino turístico. No vemos la necesidad de aplicar una tasa porque no creemos que resuelva grandes inconvenientes que puede generar el turismo, que no los genera. Pedimos responsabilidad y que la tasa no sea un impuesto más que venga a suplir la deficiencia en gestión de servicios que -haya turistas o no- pueda existir.

-¿Hay un umbral en la actividad turística, en la presencia de visitantes, a partir del cual se afecta a la convivencia, a la habitabilidad?

-Si existe un umbral, Galicia todavía no lo ha alcanzado. Sobre todo porque podemos crecer en cuanto a turismo nacional e internacional. Somos una comunidad que ofrece mucho y tiene muchos días para desconcentrar la oferta. Estamos creciendo en el orden del 2,5% el año pasado, este año en los cinco primeros meses el 4%. Nos permite aplicar políticas de cara a que el turismo sea respetuoso y no interfiera en la actividad cotidiana de los ciudadanos. Yo creo que ahí es donde está el umbral, en que el turismo nunca puede influir en la actividad cotidiana de los ciudadanos. Pero en Galicia no lo observamos, no observamos que exista una masificación que impida esa convivencia. Sí que se observa concurrencia de visitantes o de peregrinos en lugares muy determinados. Si el Camino de Santiago acaba en la Plaza del Obradoiro, es normal que haya más concentración que en otros lugares de Galicia.

-¿El fantasma de la turismofobia sigue vivo?

-No lo detectamos. Sí detectamos algunas actitudes irresponsables de alguien que no piensa ni diez segundos en que, probablemente, la consulta del médico a la que vaya al día siguiente está financiada con muchos impuestos del dinero que deja la actividad turística. O también vemos, es cierto, muchas actitudes ideológicas ante el turismo. Es difícil convencer a alguien de que ideológicamente el turismo no es nocivo en el grado de desarrollo que tenga para el territorio.