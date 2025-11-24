La Facultad de Medicina de la USC rechaza la descentralización

Las tres universidades gallegas y la Xunta habían firmado un preacuerdo sobre el futuro de la enseñanza de Medicina que, de alguna manera, suponía una tregua: una patada hacia adelante ante las pretensiones de las universidades de A Coruña y Vigo de implantar sus ... propios grados y poner fin al monopolio compostelano. Ese pacto implicaría, por ahora, la descentralización de los últimos cursos –que podrían impartirse en otros hospitales gallegos–, siempre bajo la batuta de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Pese a ello, la Facultad de Medicina de la USC se ha revuelto contra el proyecto, que considera «inapropiado». En todo caso, se muestra abierta a dialogar y a negociar.

Ese preacuerdo para la descentralización fue aprobado por Docencia Clínica –el órgano que integra a las tres universidades y a las consellerías implicadas de la Xunta–, pero quedaba pendiente su ratificación por parte de los consejos de gobierno de las tres instituciones académicas. Por ahora, lo ha avalado el de la Universidade da Coruña (UDC) y está pendiente el visto bueno de la de Vigo. También falta la firma del consejo de gobierno de la USC, que ahora se encuentra con el escollo de que la Facultad de Medicina compostelana no ve con buenos ojos este plan. Para la Facultad de Medicina de Santiago, «en su redacción y formulación actuales» el preacuerdo no es «apropiado», y por ello, en un comunicado emitido este lunes tras la junta de facultad, piden una revisión «sustancial» del texto para poder apoyarlo.

Uno de los temores del centro compostelano es que la descentralización sea un paso previo a que esas nuevas unidades docentes acaben por «derivar en futuras solicitudes para crear nuevas Facultades de Medicina, en Galicia, sin evaluación externa, ni justificación académica ni sanitaria». Señalan, en particular, una cláusula que consideran especialmente problemática: aquella que indica que «este acuerdo no condiciona ni sustituye las decisiones que puedan corresponder en el futuro al Sistema Universitario de Galicia ni a las universidades gallegas en el ejercicio de sus competencias». A juicio de la Facultad de Medicina, ese párrafo abre la puerta a nuevas facultades, por lo que instan a «blindar el modelo actual para evitar una fragmentación futura no deseada».

13 puntos de desacuerdo

Ese es uno de los 13 puntos que, a su criterio, deberían revisarse. Empezando –afirman– por «definir de forma concreta el término 'unidad docente descentralizada' y describir sus competencias siempre bajo la organización académica actual de la USC». También reclaman concretar los procedimientos de coordinación entre las distintas unidades docentes, que deberán funcionar «bajo la única responsabilidad de la USC». La Facultad teme que se generen «duplicidades encubiertas de facultades sin garantías jurídicas y académicas». Además, solicita una memoria de las infraestructuras previstas para esta docencia descentralizada y de su financiación a corto, medio y largo plazo.

En este sentido, consideran que debe quedar «inequívocamente establecido» que todas las unidades descentralizadas de docencia que existan en Galicia deben quedar «bajo la autoridad académica directa» de la vicerrectoría competente de la Facultad de Medicina de la USC. La junta de Medicina quiere conservar «en exclusiva» el diseño curricular, la revisión de contenidos y la evaluación académica de todo el alumnado.

Asimismo, considera prematura la descentralización de la docencia teórica que contempla el preacuerdo, pues los últimos cursos podrían impartirse no solo en Santiago, sino también en otras ciudades gallegas, como La Coruña o Vigo. Piden, por ejemplo, «que ningún estudiante matriculado en la actualidad tenga que ser descentralizado», limitando la medida a los que ingresen a partir de ahora.