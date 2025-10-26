La startup gallega que une personas y aldeas triunfa en la Superbowl del impacto social

En la aldea orensana de Castiñeiro, nadie imaginaba que un experimento para reactivar pueblos vacíos acabaría conquistando la Superbowl Impact Social Cup, el mayor certamen de emprendimiento social a nivel nacional. La 'impactech' gallega Aldealista, con su lema 'Suscríbete a un pueblo', se alzó ... la pasada semana con el primer premio —dotado con 40.000 euros— tras imponerse entre 441 proyectos de toda España en una final celebrada ante más de 5.000 personas en el Madrid Arena.

Su creador, Juan Carlos Pérez, defiende que el futuro del rural pasa por la innovación y por un cambio de mirada, y ambos se traducen en el funcionamiento de su aplicación móvil. Igual que sucedería en páginas de contactos, a los usuarios se les presentan imágenes que deslizan a un lado si les gusta y al otro si no les convence, creando recomendaciones personalizadas —'matches'— que conectan personas y aldeas. Se crea, resume Pérez, un fenómeno turístico en el que «es el pueblo» el que «encuentra» al visitante o potencial residente.

A día de hoy, Aldealista opera en decenas de pueblos y ofrece una «tarifa plana» de vivienda con servicios –luz, agua, internet y acompañamiento– por aproximadamente entre 400 y 500 euros al mes, a cambio de revitalizar localidades en riesgo de abandono. La propuesta convenció al jurado «por su impacto real, escalabilidad y colaboración con administraciones locales», destacan desde la organización del certamen.

Así, Aldealista se alzó con el mayor premio de Impacto Positivo en España compitiendo con proyectos de mayor talla, destaca Pérez, como Time is Brain, centrado en la lucha contra el ictus con dispositivos cerebrales; Visualfy, enfocado en tecnología para personas sordas; o Nantek, orientado a la conversión de residuos plásticos en energía. «Recibir este premio en el Madrid Arena, ante miles de personas, ha sido como poner en el mapa a todas las aldeas que parecían invisibles. Nos llevamos la certeza de que lo rural no es pasado, es futuro. Esto no es un final, es un comienzo«, afirma Pérez.

El reconocimiento se suma a otros recibidos anteriormente, como el Premio Empresa Innovadora de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) o el sello de caso de éxito por parte de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), en 2023. En el mismo año, también fue seleccionada entre las diez ganadoras del programa Que vivan los pueblos, que ofrece financiación y acompañamiento a proyectos que luchan contra la despoblación.

«Aldealista nace del rural y para el rural», insiste a ABC su creador. Su intención es doble: atraer nuevos habitantes y demostrar que vivir en un pueblo es una opción de futuro. Para celebrar el éxito habla en plural: «Este premio no es mío, es de un pueblo entero que ha demostrado que la innovación también nace en aldeas olvidadas. Ganar la Superbowl del impacto es una prueba de que desde un rincón pequeño como Castiñeiro se puede encender una luz que llegue muy lejos«.