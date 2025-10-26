Suscribete a
La startup gallega que une personas y aldeas triunfa en la Superbowl del impacto social

Aldealista, una iniciativa centrada en revitalizar pueblos en declive, se ha proclamado ganadora entre 441 proyectos de toda España

Del corazón de una aldea al resto del mundo

Juan Carlos Pérez, tras recoger el premio Superbowl Impact Social Cup
Juan Carlos Pérez, tras recoger el premio Superbowl Impact Social Cup CEDIDA
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

En la aldea orensana de Castiñeiro, nadie imaginaba que un experimento para reactivar pueblos vacíos acabaría conquistando la Superbowl Impact Social Cup, el mayor certamen de emprendimiento social a nivel nacional. La 'impactech' gallega Aldealista, con su lema 'Suscríbete a un pueblo', se alzó ... la pasada semana con el primer premio —dotado con 40.000 euros— tras imponerse entre 441 proyectos de toda España en una final celebrada ante más de 5.000 personas en el Madrid Arena.

