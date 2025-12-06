Rueda celebra el «autogobierno» que garantiza la Constitución, mientras Pontón pide «un nuevo estatus político»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha querido conmemorar este sábado el Día de la Constitución destacando que la Carta Magna «reconoce la diversidad territorial y garantiza nuestro gobierno».

A través de una publicación en la red social X, el mandatario gallego ha ... celebrado el actual marco constitucional como «el acuerdo que hizo posible nuestra convivencia en libertad, estabilidad y progreso». El mandatario autonómico ha concluido su mensaje avanzando que «Galicia seguirá defendiendo una España plural y con derechos para todos».

Radicalmente opuesta ha sido la valoración de la Constitución que ha realizado la portavoz nacional del BNG coincidiendo con el 6 de diciembre. Ana Pontón ha reclamado «un nuevo estatus político» para Galicia que garantice un autogobierno «real y libre de interferencias centralistas».

Page reivindica el principio de igualdad entre territorios y ciudadanos recogido en la Constitución F.F. La líder nacionalista ha reclamado «un nuevo estatus político» para Galicia que garantice un autogobierno «real y libre de interferencias centralistas». Para ello, Pontón ha pedido «superar» el marco de una Constitución «heredada del franquismo» durante un acto de conmemoración de la fundación del Partido Galeguista el 6 de diciembre de 1931 en el Panteón de Galegos Ilustres, en el que se ha rendido homenaje a la figura de Castelao. En la comida de Navidad organizada por los populares de Curtis, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha erigido a su partido como «el único constitucionalista» de Galicia frente a un BNG que «quiere la división e independencia» y un PSOE que «vulnera a diario» la Carta Magna. Por su parte, las subdelegaciones del Gobierno en Galicia han celebrado el Día de la Constitución con actos institucionales en Lugo, La Coruña, Orense y Pontevedra, donde se han realizado llamamientos comunes a la defensa activa de la democracia, los derechos fundamentales, la igualdad y la convivencia.

