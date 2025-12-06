Suscribete a
ABC Premium

Rueda celebra el «autogobierno» que garantiza la Constitución, mientras Pontón pide «un nuevo estatus político»

El presidente de la Xunta defiende el acuerdo constitucional que trajo «libertad, estabilidad y progreso»

La portavoz nacional del BNG reclama un «autogobierno real» para Galicia frente a una Carta Magna «heredada del franquismo»

Pontón realiza una declaración política en el Panteón de Galegos Ilustres
Pontón realiza una declaración política en el Panteón de Galegos Ilustres CEDIDA

ABC

Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha querido conmemorar este sábado el Día de la Constitución destacando que la Carta Magna «reconoce la diversidad territorial y garantiza nuestro gobierno».

A través de una publicación en la red social X, el mandatario gallego ha ... celebrado el actual marco constitucional como «el acuerdo que hizo posible nuestra convivencia en libertad, estabilidad y progreso». El mandatario autonómico ha concluido su mensaje avanzando que «Galicia seguirá defendiendo una España plural y con derechos para todos».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app