Pontón cierra una campaña «en positivo» con una última promesa: «No les voy a fallar»

Como el resto de candidatos a presidir la Xunta tras los comicios de este domingo, Ana Pontón ha ofrecido este viernes su último mensaje electoral. Elección difícil para todos ellos, que depositan en esa consigna final la esperanza de que resuene, como un eco, durante la jornada de reflexión. La aspirante nacionalista ha centrado la suya en pedir que se haga efectivo el «cambio imparable» por el que, proclama, apuesta la sociedad gallega.

Así, se ha dirigido a quienes «defienden la sanidad publica» y «luchan por un trabajo decente», a los «jóvenes que quieren un país que no les obligue a marchar», a «las personas mayores que quieren una vejez tranquila», a «la gente que defiende nuestro mar, a la que resiste en el rural» y a la quienes «queremos 1,000 primaveras más para nuestra lengua». Hablando hacia todos ellos, la candidata se ha mostrado convencida: «Vamos a estar a la altura de la confianza, vamos a darles motivos para confiar en este país y que las cosas se pueden hacer bien. Vamos a hacer historia».

Pontón ha realizado su cierre en el Multiusos Fontes do Sar, en Santiago; un recinto que se ha quedado pequeño para las 2.000 personas previstas. Ante la incesante llegada de público, se han tenido que habilitar más gradas que han acabado soportando un aforo de más de 3.000 asistentes, han confirmado fuentes del BNG. Un ambiente de calidez ha inundado el polideportivo y la candidata ha sabido navegarlo. «Me siento tremendamente orgullosa de la campaña que hicimos porque demostramos que se puede hacer una campaña en positivo, con ideas, diciéndole a la ciudadanía qué país queremos construir».

Pontón ha contrapuesto su trabajo con el realizado por el PP, que, ha censurado, ha basado la suya en «la difamación y la mentira». Por eso, ha fijado su objetivo de «dar una lección de orgullo y de dignidad» en unas elecciones en las que, ha recordado, está en juego «mucho más que un gobierno»: un «cambio de ciclo», ha expuesto, que sentará las bases de la Galicia de las próximas décadas. «Es el momento de salir a ganar para conquistar un futuro mejor para todos y todas», ha alentado Pontón, envalentonada ante el Partido Popular: «Va a ser una victoria heroica. Vamos a ganar a pesar de sus mentiras y su manipulación».

Después, la candidata ha echado la vista atrás. «Llegamos con más fuerza que nunca, en una campaña que fue sumando desde la ilusión, la alegría, el corazón», que es lo que a sus ojos «necesita» la política. «Pongamos en marcha una nueva manera de gobernar. Llegamos aquí con la convicción de que este país está decidido a abrir un tiempo nuevo y la manera de hacerlo es votando, es la herramienta que nos permite transformar aquello que no nos gusta. A todas las personas inconformistas: no es momento de quedar en casa», ha repetido.

Acercándose al final de su discurso, ha recordado algunas de sus metas de gobierno: «Construir una Galicia en grande es defender los servicios públicos, empezando por la sanidad. El deterioro que sufre no es fruto de la casualidad: quince años de recortes, privatización. Llevamos tiempo viendo cómo la industria eléctrica sirve para que el lobby eléctrico se forre mientras en Galicia no nos dejan nada», ha criticado. «Como presidenta, voy a dar la cara y a dejarme la piel para acabar con el expolio eléctrico de este país: lo primero que voy a hacer es quitar la silla que las eléctricas tienen en el Consello de la Xunta. Y crearé una compañía eléctrica 100% pública para que ahí estén sentados todos los gallegos y gallegas, y no exconselleiros», ha proclamado, entre vítores: «Queremos que este país avance, se modernice, se transforme, apoyando la solidaridad (...). No quiero hacer historia por mí. Quiero que el 18 de febrero hagamos historia todos y todas».

Repaso con sus candidatos

Ya por la mañana, durante el arranque de la jornada, Pontón se había reunido con todos sus candidatos en la compostelana Praza de Feixóo para hacer un repaso, junto a ellos, de los quince días de su campaña, que reivindicó como una «de ideas» y «en positivo» —«la más intensa, emocionante y esperanzadora» de las que ha vivido, llegó a decir—.

Entonces, la candidata nacionalista había vuelto a pedir a pedir el voto para el BNG situándose como la «presidenta» que «siempre dará la cara por los gallegos». El suyo, dijo, llegado el caso, sería un gobierno que abogaría «por el diálogo, pero desde la firmeza». No les voy a fallar (...). En este país no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos«, apostilló Pontón. Por eso mismo, advirtió: »No es momento de quedar en casa ni de que ningún voto quede sin representación. Si votamos BNG ganamos y hacemos historia con la primera mujer presidenta.