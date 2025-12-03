La 'matayayas' se dejó un pendiente en casa de la anciana que apareció muerta y se fue al bingo

Remedios Sánchez prefirió guardar silencio cuando el martes los agentes la trasladaron ante la magistrada para dar explicaciones por la muerte, el pasado octubre, de una vecina nonagenaria del barrio coruñés de Monelos. Con un historial sobre sus espaldas de tres crímenes de ancianas ... y varios intentos más, la 'matayayas' se acogió a su derecho a no declarar, aunque son varias las pruebas que apuntan en su contra. Se dejó, por ejemplo, un pendiente en casa de la víctima, y las cámaras la grabaron en el interior de la vivienda. Eso sí, no existe grabación del momento de la muerte de Carmiña, pues el baño, donde apareció el cadáver, no quedaba dentro del ángulo de las cámaras.

La Reme aprovechó, supuestamente, un permiso penitenciario para acabar con la vida de Carmiña, una mujer de más de 90 años que, aunque vivía sola, tenía muy cerca a sus hijos y nietos, que la visitaban a diario. Era, según explicaron a ABC fuentes judiciales, el cuarto permiso que la 'matayayas' disfrutaba en la cárcel de Teixeiro (La Coruña), donde cumplía una condena de más de 140 años impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona por matar a tres ancianas en el verano de 2006 e intentar acabar con la vida de otras cuatro.

La 'matayayas' solía valerse de cualquier excusa para ganarse la confianza de mujeres de avanzada edad, entrar en sus casas, asesinarlas y apoderarse de objetos o dinero, muchas veces de escaso valor. Los indicios recabados por la Policía Nacional apuntan a un modus operandi muy similar en este crimen de La Coruña, casi veinte años después de los de Barcelona.

Fuentes judiciales explican a este diario que Remedios Sánchez y su última víctima se conocieron ese mismo día. Carmiña la dejó entrar en su vivienda, tal como muestran las dos cámaras que la familia había instalado para controlar que la anciana estuviera bien, ya que vivía sola. Una cámara estaba en la entrada y otra en la cocina. El cuerpo, sin embargo, apareció en el baño, por lo que, en principio, no existe una prueba directa de la autoría.

Que Remedios Sánchez estuvo en la vivienda de Carmiña es, en cualquier caso, indiscutible. Las cámaras la registraron allí y, además, la 'Reme', que así la conocían en Barcelona, donde vivió durante años, habría dejado un pendiente en la casa. Durante el registro, los agentes encontraron una pieza con una especie de perla, idéntica a otra que la sospechosa tenía en su poder en el centro penitenciario.

Del piso al bingo

Otro indicio refuerza la hipótesis de que Remedios Sánchez, natural de Boimorto (La Coruña), y que ya tiene 68 años, repitió patrón respecto a sus primeros crímenes: uno de los hijos de la víctima alertó a la Policía —en una denuncia ampliatoria, días después de la inicial— de que faltaban 400 euros que Carmiña guardaba en distintos sobres.

Ese mismo día, sobre las ocho de la tarde y tras pasar por la casa de Carmiña, Remedios Sánchez se fue a un bingo. Fue también frente a una máquina tragaperras donde, hace casi dos décadas, los Mossos d'Esquadra detuvieron a la asesina en serie que en el verano de 2006 sembró el pánico en Barcelona y puso en jaque a la Policía catalana, todavía con poca experiencia en investigación criminal.

Posible muerte por asfixia

La muerte de Carmiña se consideró en un primer momento como natural, y así lo certificó la doctora que acudió al domicilio. Tampoco los técnicos de la ambulancia apreciaron nada extraño. De hecho, el cuerpo ya se encontraba en el velatorio cuando surgieron las primeras sospechas. La principal hipótesis es que la Reme podría haber asfixiado a la víctima con una toalla o un gorro, un método que encajaría con el modus operandi de la 'matayayas' en los crímenes de Barcelona.

Por ahora, Remedios Sánchez permanece en la cárcel de Teixeiro a la espera de si la vuelven a trasladar al centro penitenciario de Mansilla de las Mulas, en León, donde fue derivada después de la muerte de Carmiña. En principio, su paso ahora por Teixeiro es provisional, motivada por su comparecencia ante la magistrada del martes. Las partes no pidieron medida cautelar alguna, al verlo innecesario porque ya está en prisión cumpliendo condena.