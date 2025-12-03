Suscribete a
La 'matayayas' se dejó un pendiente en casa de la anciana que apareció muerta y se fue al bingo

Dos cámaras filmaron a Remedios Sánchez en casa de la víctima, en La Coruña, pero no enfocan al baño, donde se habría cometido el crimen

'La Reme', la asesina en serie que volvió a actuar veinte años después

Remedios Sánchez, en el juicio que se celebró en 2008 en la Audiencia de Barcelona
Remedios Sánchez, en el juicio que se celebró en 2008 en la Audiencia de Barcelona Elena Carreras
Jesús Hierro

Remedios Sánchez prefirió guardar silencio cuando el martes los agentes la trasladaron ante la magistrada para dar explicaciones por la muerte, el pasado octubre, de una vecina nonagenaria del barrio coruñés de Monelos. Con un historial sobre sus espaldas de tres crímenes de ancianas ... y varios intentos más, la 'matayayas' se acogió a su derecho a no declarar, aunque son varias las pruebas que apuntan en su contra. Se dejó, por ejemplo, un pendiente en casa de la víctima, y las cámaras la grabaron en el interior de la vivienda. Eso sí, no existe grabación del momento de la muerte de Carmiña, pues el baño, donde apareció el cadáver, no quedaba dentro del ángulo de las cámaras.

