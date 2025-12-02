El silencio de la 'matayayas': Remedios Sánchez calla ante la jueza tras el último crimen

Al principio, nadie sospechó de las circunstancias del fallecimiento de Carmiña. Pero poco después, y ya con el velatorio en marcha, los investigadores descubrieron que la muerte de esta nonagenaria del barrio de Monelos, en La Coruña, no había sido natural. Se paralizó el velatorio ... y las cámaras desvelaron que, en los días previos, había estado con una mujer a la que nadie de la familia de Carmiña conocía. Era Remedios Sánchez, que cumplía condena por el asesinato de tres ancianas en Cataluña, pero que había obtenido unos días de permiso. Ahora, un mes después del crimen, la 'matayayas' ha perdido la oportunidad de ofrecer explicaciones. Ante la magistrada ha preferido guardar silencio.

Remedios Sánchez ya había regresado a la prisión coruñesa de Teixeiro, donde cumplía condena, cuando los investigadores la identificaron como supuesta autora del crimen de Carmiña. La detuvieron en la lavandería del centro penitenciario. Al estar ya encarcelada, no fue necesario decretar medida cautelar alguna. Y no ha sido hasta este martes cuando la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de La Coruña, que investiga el caso, la ha citado a declarar en calidad de investigada por el homicidio, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La 'matayayas' cumplía en la cárcel de Teixeiro la condena que la Audiencia Provincial de Barcelona le impuso en 2008, de más de 140 años de prisión, por haber acabado con la vida, dos años antes, de tres mujeres en la capital catalana y por intentar matar a otras cuatro. Irrumpía en sus domicilios con cualquier excusa peregrina y acababa matándolas —o intentándolo— para luego apoderarse de algunas pertenencias, generalmente de escaso valor.

Sin embargo, tras la muerte de Carmiña en La Coruña, casi veinte años después de aquellos crímenes, Remedios Sánchez fue trasladada a un centro penitenciario de León para seguir cumpliendo allí su condena.

Ahora, ha hecho el viaje de vuelta La Coruña para comparecer este martes ante la magistrada, pero ha preferido acogerse a su derecho a no declarar. Al interrogatorio frustrado asistieron la Fiscalía, la acusación particular —ejercida por la familia de la víctima— y su defensa. E igual que había sucedido tras su detención, ninguna de las partes solicitó la adopción de medidas cautelares, ya que continúa entre rejas.

Remedios Sánchez es natural de Boimorto, La Coruña, pero vivió muchos años en Barcelona. Fue en la capital donde entre junio y julio de 2006 acometió ese sucesión de crímenes, que trajo de cabeza a los Mossos d'Esquadra, con poca experiencia todavía en investigación criminal. Cuando fue detenida, 'la Reme', o 'la gallega', como también la conocían, trabajaba en un bar del Ensanche barcelonés.