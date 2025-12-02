Suscribete a
El silencio de la 'matayayas': Remedios Sánchez calla ante la jueza tras el último crimen

Un mes después de la muerte violenta de Carmiña, en La Coruña, la reclusa —con el historial de tres ancianas asesinadas— ha comparecido ante la magistrada que dirige la investigación

'La Reme', la asesina en serie que volvió a actuar veinte años después

Remedios Sánchez, en una de las sesiones del juicio celebrado en 2008 en Barcelona
Remedios Sánchez, en una de las sesiones del juicio celebrado en 2008 en Barcelona
Jesús Hierro

Santiago

Al principio, nadie sospechó de las circunstancias del fallecimiento de Carmiña. Pero poco después, y ya con el velatorio en marcha, los investigadores descubrieron que la muerte de esta nonagenaria del barrio de Monelos, en La Coruña, no había sido natural. Se paralizó el velatorio ... y las cámaras desvelaron que, en los días previos, había estado con una mujer a la que nadie de la familia de Carmiña conocía. Era Remedios Sánchez, que cumplía condena por el asesinato de tres ancianas en Cataluña, pero que había obtenido unos días de permiso. Ahora, un mes después del crimen, la 'matayayas' ha perdido la oportunidad de ofrecer explicaciones. Ante la magistrada ha preferido guardar silencio.

