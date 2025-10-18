Suscribete a
La 'matayayas', la asesina en serie que volvió a actuar veinte años después

Condenada a 144 años por el crimen de tres ancianas en Barcelona, el nombre de Remedios Sánchez vuelve a vincularse con la muerte de una nonagenaria, ahora en Galicia

Una grabación y una huella allanaron el terreno a los investigadores, que la detuvieron en la lavandería de la prisión

Remedios Sánchez, sentada en el banquillo de la Audiencia de Barcelona, en 2008
Remedios Sánchez, sentada en el banquillo de la Audiencia de Barcelona, en 2008 Elena Carreras

Patricia Abet y Jesús Hierro

Galicia

Muchos recuerdan aún el verano de 2006 en Barcelona, un mes negro —entre el 10 de junio y el 3 de julio— en el que una mujer puso a la ciudad entera en alerta. Remedios Sánchez, de 50 años entonces, se dedicó a asaltar a ... ancianas en sus pisos para arrebatarles sus pertenencias y jugarse buena parte del botín en las máquinas tragaperras. A tres de ellas las mató, y a otras cinco las dejó malheridas.

