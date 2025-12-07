Suscribete a
ENTREVISTA AL RECTOR DE LA UVIGO

Manuel Reigosa: «Abrir un nuevo proceso negociador para Medicina es impensable»

Mantiene su compromiso de defender el acuerdo de descentralización, siempre que la USC lo ratifique este mismo mes de diciembre

Manuel Reigosa, el pasado jueves en su despacho de la UVigo
Manuel Reigosa, el pasado jueves en su despacho de la UVigo MIGUEL MUÑIZ
José Luis Jiménez

Vigo

Días de espera en los rectorados de las universidades públicas gallegas. Manuel Reigosa (Vigo, 1958) se mueve entre la confianza por las bondades objetivas del pacto para descentralizar Medicina y la incertidumbre de si la USC conseguirá desbloquear la situación con su Facultad. Sereno, sonriente, ... cree que es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Eso sí: el acuerdo firmado no se toca.

