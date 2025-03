La Fiscalía estudia ya el caso de la madre que impide la eutanasia de su hija en Galicia

La Fiscalía de Santiago de Compostela estudia desde este viernes el caso de Belén E. A., la mujer de 54 años que solicitó a la sanidad gallega su eutanasia y que fue impedida este jueves por su madre al denegar el acceso a la vivienda del personal sanitario. Según han confirmado a este periódico fuentes de la Consellería de Sanidade, junto con la denuncia se ha facilitado al Ministerio Público todo el expediente médico, en el que constan los informes del comité que avaló la eutanasia de Belén.

Al mismo tiempo, fuentes judiciales han confirmado la existencia de una denuncia de Abogados Cristianos en el Juzgado de Instrucción nº2 de la capital gallega en la que se solicitan las medidas cautelarísimas para frenar la eutanasia en base a supuestas irregularidades en los informes del citado comité. La fundación, que representa a Carmen Alfonso, madre de Belén, sostiene que no se dan los requisitos legales para autorizar la práctica de la eutanasia, y que los informes recogen situaciones inexistentes, como que la paciente sufre dolores.

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha reclamado que se «respete la voluntad de la paciente, también el trabajo de los profesionales sanitarios y ser sensibles a la opinión del familiar». Ha indicado además que en Galicia la ley de la eutanasia «se cumple al pie de la letra» y que este caso «cumple con todas las garantías que la ley establece», ha dicho para aludir al asesoramiento de personal sanitario y la evaluación «perceptiva» de una comisión, según informa Ep.

Comesaña ha confirmado que su departamento ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía «para que los jueces tomen la decisión correspondiente», según lo que el Servicio Gallego de Salud (Sergas) había advertido en la mañana del jueves: de existir algún obstáculo o impedimento para llevar a cabo el procedimiento, el caso sería remitido a las autoridades judiciales.

El caso toma ahora una deriva judicial. Según ha podido saber este periódico, Abogados Cristianos estudia la interposición de nuevas acciones con las que no solo intentar ganar tiempo, sino frenar la práctica de la eutanasia. A mediodía de este viernes, el juzgado todavía no había resuelto las cautelarísimas solicitadas por la entidad en la mañana del jueves. Este viernes el letrado que ejerce la representación legal de Carmen Alfonso ha vuelto a hablar con su clienta, para consensuar la estrategia a seguir de ahora en adelante, que con toda probabilidad se desarrollará ya la próxima semana, si es que el juzgado no autoriza previamente la conformación de una comisión judicial que garantice el derecho de Belén al procedimiento que ella misma solicitó voluntariamente.

