Madres, padres y pantallas

Si hubiera que sacarse un carnet para ser padres, ¿creen que aprobaríamos?

Fernando Méndez

Fernando Méndez

Si hubiera que sacarse un carnet para ser padres, ¿creen que aprobaríamos? El examen consistiría en un test psicotécnico, en una prueba teórica sobre cuidados del bebé y en un examen práctico (en guardería) para afrontar una situación real. Superado esto, la pareja ya podría ... ponerse a ello, es decir, a ejecutar las acciones oportunas para tener un hijo. No es mala idea. Sobre todo, si pensamos que para guiar un coche tenemos que sacar el carnet. Entonces, ¿para guiar a un ser humano por la vida no es necesaria ninguna capacitación? Nos dirán que no, que ya tenemos el instinto.

