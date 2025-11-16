Si hubiera que sacarse un carnet para ser padres, ¿creen que aprobaríamos? El examen consistiría en un test psicotécnico, en una prueba teórica sobre cuidados del bebé y en un examen práctico (en guardería) para afrontar una situación real. Superado esto, la pareja ya podría ... ponerse a ello, es decir, a ejecutar las acciones oportunas para tener un hijo. No es mala idea. Sobre todo, si pensamos que para guiar un coche tenemos que sacar el carnet. Entonces, ¿para guiar a un ser humano por la vida no es necesaria ninguna capacitación? Nos dirán que no, que ya tenemos el instinto.

Comento esto por traer a debate el uso de las pantallas por parte de los niños. Los expertos dicen que hay que «instruir» a los padres, cuando en realidad quieren decir «educar», y a muchos les vendría bien. ¿Recuerdan a la televisiva 'Supernanny'?: iba por las casas mejorando el comportamiento infantil, pero lo que realmente hacía era enseñar normas de conducta a los padres; lo mismo que 'El encantador de perros': instruía al animal inculcando buenas rutinas a los otros animales de la casa (los dueños) para que aprendieran a tratar correctamente al can.

Vivimos en una sociedad donde todo provoca urticaria. Hay que ser políticamente correctos. Antes nos mostraban dos rombos en la tele para advertirnos de contenidos fuertes, pero ahora todo vale; no se te ocurra ponerme normas que te denuncio. Pasa en los colegios con algunos padres y profesores, pasa con el feminismo y el machismo y también con las pantallas. Frente al mal uso de la tecnología hay ejemplos positivos como el de Galicia, pionera en regular su uso en las aulas, y un pediatra pontevedrés que ha decidido dar charlas gratuitas para alertar sobre el déficit de atención en los niños. Pero son islas en medio de los hogares.

Fíjense si la cosa es importante, que una conocida multinacional sueca lo denuncia en su spot navideño: un niño ya no pide los típicos regalos, sino que su deseo es tener una estantería. ¡Una estantería!... ¿Saben para qué?, pues para que los padres le presten atención, al menos, mientras montan el mueble. A eso llegamos. Pero nosotros a lo nuestro, a sacarnos el problema de encima echándole la culpa al cha-cha-chá, como decía la canción. Es la mejor manera de sacudimos responsabilidades IKEApañen otros.