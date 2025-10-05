Suscribete a
Fuga de cerebros

Van en fila, todos ordenados y respetando la distancia

Fernando Méndez

Leo una noticia inquietante: «España tiene fuga de cerebros». Más allá de la metáfora referida a las personas altamente cualificadas que dejan el país en busca de mejoras laborales, me imagino a una gran cantidad de cerebros —reales y esponjosos— saliendo de las cabezas para ... irse no sé adónde, pero con una autonomía que me resulta perturbadora. Van en fila, todos ordenados y respetando la distancia, como órganos inteligentes que son, y quizás quieran tomar un avión.

