Ahora que estamos en Navidad con Abel Caballero y sus récords estirando el Adviento, se me ocurre analizar esta fiebre del 'antes que nadie' que vive nuestra sociedad.

Es comprensible que a determinados políticos les gusten estas cosas —los que combinan su ego con el ... resultado económico, perfecto, buen marketing—, pero luego está la epidemia de aquellos que sin medida ni previsión quieren adelantarlo todo, como si hacer las cosas en hora no estuviese de moda; el objetivo es llamar la atención, a veces de manera paleta, para ser los primeros, los más grandes y los más poderosos a toda costa.

Bastante tenemos ya con el cambio climático y con no saber en qué estación estamos, como para que, encima, hagamos de la anticipación de celebraciones algo habitual. Ya puestos, les propongo a los entusiastas del 'antes que nadie' hacer un pre-entierro (no de la sardina, sino de ellos mismos). Sería algo así como morirse, pero sin morirse, llevando a cabo todo el procedimiento del sepelio incluyendo funeraria, ataúd, tanatorio, gente de luto, misa y música, para terminar con un paseo por el cementerio, por supuesto, con el protagonista siempre dentro del féretro —con las paradas necesarias para ir al baño—, aunque sin cerrarlo, no vaya a ser. Sería como hacerse un Santa Marta de Ribarteme, pero sin promesas, solo por la coña de anticiparse. En algunos países ya está moda. Dicen que funciona bien. Al parecer, el 'resucitado' mejora su vida de pareja y también descubre qué personas le quieren de verdad, porque en estos eventos también se llora (creo que incluyen un espray de gas lacrimógeno). El caso es que, volviendo a la Navidad, si nos anticipamos tan bestialmente a todo, podríamos celebrar también una 'gender reveal', una fiesta en medio del embarazo para dar a conocer el sexo del futuro bebé. A Abel Caballero no se le ha ocurrido, pero ahí se lo dejo. ¿Se imaginan a la Virgen y a san José rodeados de pétalos de color azul al poco de recibir la noticia del ángel? Nazaret y Vigo, hermanados con el Portal y la Puerta del Sol. No se rían. No es descabellado. Lo de las luces navideñas se queda corto al lado de esta propuesta para que el Niño se haga presente antes de nacer. No lo descarten. ¡Felices fiestas!

