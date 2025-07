Dimite la responsable de protocolo del Ayuntamiento de Santiago tras la polémica por la Medalla a Leonor

La responsable de protocolo del Concello de Santiago ha dimitido. Su renuncia se ha producido dos semanas después de que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, señalase directamente a su departamento por una «falta de contraste» en cuanto a su asistencia a la entrega de la Medalla de Galicia a Leonor. La primera noticia ha llegado a la sesión plenaria de este miércoles de la mano del portavoz de los populares, Borja Verea, asegurando haberle llegado esta «información» y pidiendo a la regidora que la confirmase: «No sé si es cierto. Nos gustaría saber si dimitió y la causa. No sabemos si es una dimisión digna ante las falacias de la alcaldesa o si hay otra razón».

Sanmartín, informa Europa Press, ha confirmado la dimisión y ha reafirmado la existencia de una «mala comunicación» entre ambos departamentos, que ha asumido «en primera persona». Ella, asegura, expresó la voluntad de asistir a la entrega «antes de recibir ninguna invitación expresa de un acto aparte, creado únicamente para ensalzar la monarquía». «Esa comunicación necesitaba un contraste posterior que no se produjo. Y, por tanto, ese efecto yo lo asumo en primera persona, pero no deja de ser un error de comunicación protocolaria entre personas», ha continuado.

Asimismo, ha insistido en que esta persona estaba contratada como personal eventual y no como personal funcionario, una plaza que nunca ha existido -según Sanmartín-. Sus declaraciones las ha realizado en el contexto del debate de una moción presentada por el PP para reprobar a la regidora por su no asistencia a la entrega del reconocimiento, que ha sido aprobada con el voto a favor de los populares, del PSOE y de los concejales no adscritos.