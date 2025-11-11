Suscribete a
Cazan a un vecino de Ferrol circulando a 214 km/h en un tramo limitado a 90

Iba a los mandos de un vehículo de alta gama cuando el radar de la Guardia Civil lo cazó

Imagen de un archivo de un radar de la Guardia Civil
La Guardia Civil investiga a un vecino de Ferrol como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser sorprendido circulando a 214 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90 kilómetros por hora. Los hechos ocurrieron cuando efectivos del Destacamento ... de Tráfico de Ferrol estaban realizando un control de velocidad en la carretera AC-862 (Ferrol-Porto da Barqueira Mañón). A través del radar detectaron el paso de un vehículo de alta gama que estaba circulando a 214 km/h, en una zona limitada a un máximo de 90.

