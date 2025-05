Caballero acusa a Louzán de «mentir» e «insultar» a Vigo por excluirla del Mundial de 2030

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, respondió ayer con dureza al vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, que se desvinculó de la exclusión de la ciudad olívica en el listado de sedes españolas de Mundial 2030, acusando al regidor de mantener una posición «populista» con fines electorales. Caballero replicó a través de un comunicado tachando a Louzán de «mentiroso» y acusándole de «insultar» a Vigo.

«Democráticamente perdió la Diputación de Pontevedra por los votos de Vigo y no lo soporta», añadió el alcalde de la ciudad olívica, señalando directamente al vicepresidente de la RFEF como artífice de la exclusión «escandalosa» del estadio de Balaídos en el mundial que acogerán España, Portugal y Marruecos en 2030. «Vigo tiene que estar como sede del mundial porque lo ganó por sus propios méritos», insistió el alcalde socialista en el comunicado recogido por Europa Press.

«Todas estas cosas que está contando el señor Louzán, que es una persona mentirosa, lo sabemos todos, obedecen solamente a una cosa, a que fue desalojado democráticamente de la Diputación por los votos de la ciudad de Vigo y no lo soporta», concluyó Caballero.

Decisión de la FIFA

Horas antes de la reacción del alcalde de Vigo, Louzán afirmó que no fue partícipe de la «decisión» que determinó las once sedes del Mundial, seleccionadas por puntuación. «Yo no era el responsable de esto, esto se tomó seis meses antes de llegar yo», aseveró el vicepresidente de la RFEF, que también lamentó las «formas típicas y conocidas» de Caballero.

En cualquier caso, Louzán añadió que van a intentar que Valencia y Vigo sean finalmente incluidas en la lista de sede que se quedaron fuera del acuerdo con Portugal y Marruecos, a pesar de que estas once son las que cuentan «con más posibilidades». «Lo que hemos trasladado es un avance de lo que hemos acordado entre los tres países. No sabemos si alguna de las sedes de Marruecos va a fallar, si alguna de las de España va a fallar también. O alguna incluso de las de Portugal puede fallar», aseveró el presidente de la RFEF, aunque la última palabra, recordó, corresponde a la FIFA, «como en todos los Mundiales».