Homenaje público Xela Arias, la poeta recordada por su insumisión En el acto plenario de la Real Academia Galega, se valoró a Xela como una mujer «entregada a la disidencia»

Cualquier persona que no haya escuchado jamás hablar sobre Xela Arias, pero que escuchase el pleno que la Real Academia Galega (RAG) organizó en el Mar de Vigo el día de las Letras, tendrá dos ideas claras: insumisión y compromiso. La figura es recordada por su ruptura con las academias, con el «catálogo» y con las expectativas sociales de los años 80. Los discursos de Ana Romaní, Marilar Aleixandre y Manuel Rivas han hecho honor a la trayectoria y vida de Xela, cuya voz dio comienzo a la ceremonia, acompañada por la música de Mónica de Nuit, Pablo Carrera y Fernando Abreu.

Es «un sujeto femenino que no se somete al orden, a lo establecido, a la institución. Acaso es el poema el lugar en el que Xela Arias funda su autogobierno», busca su independencia y «desafía la pauta», describió Ana Romaní, que habló de una mujer «entregada en la disidencia que cuestiona ejércitos inoculados de acomodo».

Arias consigue ser rebelde desde lo más común: la propia cotidianeidad de ser mujer. Marilar Aleixandre analiza su obra, una creación llena de «menstruación, embarazo, abortar, parir, dar la teta»; partes de la vida no literarias e inexistentes entre la literatura masculina, y que «según el canon, las mujeres tampoco deberían escribir». Aleixandre reivindica a Xela, quién dijo una vez que «yo solo puedo escribir desde mujer, desde miope y desde gallega».

Y también Manuel Rivas valora el discurso inconformista de Xela. «Los libros muerden», dijo Kafka, y como tal «vienen a producir desequilibrio, no a dar el visto bueno». «Decir lo que no estaba previsto, 'mover la lengua de otro modo'. ¿No es ese el propósito de la poesía?» se cuestiona.

El académico también valoró el interés de Arias por aquello que «queda fuera», en contraste con un tiempo «en que una de los síndromes más extendidos es el miedo a 'quedar fuera'. Fuera de la moda, de la última novedad, del triunfo», y recordando que «la literatura no puede tener miedo de quedar fuera. Por el contrario, lo que queda fuera es su foco de interés». También Aleixandre lo ve así, alegando que «el suyo es el idioma de la justicia social, de los vencidos, el que se hace cargo de los espacios subalternos de la historia». Ya la propia Xela lo expresó una vez: «Me quedo con lo marginal, con los vencidos, porque me interesa el tiempo en el que vivo».

Tanto los autores como el presidente de la RAG, Víctor Freixanes, dibujaron a Xela como una mujer comprometida con su lengua y cultura más allá de su obra, pues también desde su trabajo -editora de libros escolares en un intento de normalizar el uso del gallego, pese a que ahora no se puedan enseñar así las matemáticas, disparó Aleixandre-. La normalización estará completamente asentada «cuando se lean en gallego libros escritos en inglés», continuó, y alabó que Xela tomase una lengua «brava» para «convertirla en lengua de cultura».

Por otro lado, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, habló esta mañana en el IES Castelao de Vigo, instituto donde se formó la propia Xela, donde determinó el gallego como «facho» que alumbró la cultura gallega en la oscuridad y puso «paso firme» hasta el autogobierno, y recordó otras dos mujeres de vital importancia. «Rosalía yergue la bandera del Rexurdimento, reivindicando un idioma que parecía relegado a la pobreza. Emilia [Pardo Bazán] proyecta los motivos gallegos en obras que tienen un eco literario en el mundo entero. Xela aporta continuidad, transición y modernidad».

El presidente de la Xunta habla también del paso que supone Xela entre la Galicia urbana y la rural. «Ese tránsito no era fácil cuando Xela Arias inicia su carrera literaria porque el mundo urbano se veía cómo algo enajeno a la cultura propia del país. Ella lucha contra el tópico, lo doblega y ayuda de manera decisiva a la que la lengua se sumerja en aquel Vigo de los ochenta en plena efervescencia social y cultural».

Tanto Feijóo como Freixanes alaban el trabajo de unas generaciones que, sin dejar atrás la herencia de nuestros antepasados, saben estar «con la antena parabólica», en palabras de Freixanes, para modernizar la cultura gallega. «En la propia historia familiar de Xela Arias se da esa suerte de carrera de relevo entre generaciones que hace que los escritores y pensadores gallegos sean primero alumnos y luego maestros», asegura Feijóo. Freixanes dedicó su discurso a aquellas familias que consiguen trasladar a las nuevas generaciones el idioma, normalizarlo en «la prosa y la fiesta de cada día, más allá de la liturgia». «Cuando las familias mantienen viva la riqueza del idioma y saben transmitirlo con dignidad, amor y coherencia a los descendientes, la lengua crece, se agiganta» y «se convierte en una onda contagiosa de afectos».