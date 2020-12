El último día de los Franco en el Pazo de Meirás ABC acompaña a Jaime Martínez-Bordiú en la víspera de que el Pazo pase, de manera provisional, a manos del Estado tras 82 años como propiedad de la familia Franco. «Me quedo con los buenos recuerdos», confiesa, «espero poder volver a vivirlos»

José Luis Jiménez Actualizado: 10/12/2020 02:37h

Lo dice a modo de broma forzada. «Si me llevo las raquetas de pádel igual me meten en la cárcel». Pero por debajo de la evidente exageración, Jaime Martínez-Bordiú no puede esconder la «tristeza brutal» y la indignación de todos los Franco. Desde hoy, el Pazo de Meirás pasa a manos del Estado, en ejecución provisional de la sentencia que dictó en septiembre un juzgado de La Coruña, y a la espera de que se resuelvan los recursos que ha presentado la familia. Caprichos de la historia: en diciembre de 1938 Franco recibió a modo de donación las llaves de las Torres de Meirás, la ensoñación de Emilia Pardo Bazán; vuelve a ser un diciembre, 82 años después,