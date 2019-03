8 DE MARZO Sólo el 1% de los hombres trabaja menos horas por cuidar a la familia CCOO llama a la huelga para exigir medidas de corresponsabilidad

El cuidado de menores o familiares dependientes sigue siendo uno de los factores que explican la precariedad laboral femenina. Con motivo del 8 de marzo el sindicato CCOO ha elaborado un informe sobre el mercado laboral gallego con perspectiva de género. El estudio subraya que sólo el 1% de los hombres opta por un trabajo a jornada parcial por este motivo, mientras el porcentaje se eleva hasta el 18% entre las mujeres. La distancia también es abismal entre los que renuncian a trabajar por tener que atender a niños, adultos enfermos, discapacitados o mayores. El 87% de los que alegan esta causa para no incorporarse al mercado laboral son mujeres.

«Una de las razones de CCOO para convocar la huelga general por turnos para el próximo 8 de marzo es la exigencia de medidas efectivas para la corresponsabilidad», explica el sindicato, que demanda que los cuidados se repartan equitativamente entre mujeres, hombres, sociedad y Estado. Los cuidados y otras responsabilidades explican en buena medida que haya menos mujeres trabajando pese a que la población femenina supera a la masculina. Según los datos de la EPA, en Galicia la tasa de actividad llega al 57% de los hombres, frente al 48,9% de las mujeres.

Pero las mujeres que trabajan, lo hacen en general en peores condiciones. «La precariedad laboral tiene rostro de mujer», subraya CCOO. Uno de los indicadores que mejor lo demuestra es el de la jornada parcial. El 77% de las personas que no trabajan a tiempo completo, son mujeres. Esta modalidad de jornada no es, en la mayoría de los casos, voluntaria. La razón predominante para elegirla es no encontrar un trabajo a jornada completa, como manifestaron el 57% de las ocupadas que se acogieron a esta posibilidad. El siguiente motivo más manifestado por las mujeres (el 18%) es el cuidado de menores o adultos enfermos. De las 20.900 personas que a finales de 2018 trabajaban menos horas para poder atender a la familia, solo 400 eran hombres, apenas un 1%.

El informe de CCOO también pone sobre la mesa otras estadísticas que reflejan la precariedad laboral de las mujeres. Ellas son mayoría en el paro (51%) y en el paro de larga duración (54%). También están más desprotegidas dado que sólo el 52% de las mujeres cobraba prestación por desempleo, frente al 63,3% de los hombres. Las mujeres son también mayoría en la categoría de ocupaciones elementales, que requieren menor cualificación mientras que la representación femenina en los puestos de dirección y gerencia se queda en un 31%.

Como los informes de CIG y UGT conocidos en los últimos días con motivo del 8-M, el de CCOO también pone el foco sobre la brecha salarial por sexos. Según los datos que maneja el sindicato relativos a 2016, de media se sitúa en 5.479,7 euros. De este modo, una mujer tendría que trabajar un 30% más para equipararse a lo que cobran los hombres, mientras hay diferencias especialmente significativas entre menores de 30 años. Esta disparidad en los salarios repercute consecuentemente en las distintas prestaciones. Así, hay una brecha del 14,3% en lo que perciben por desempleo, mientras que la pensión media de los hombres es casi un 40% superior.

La secretaria de Igualdade del sindicato, Mamen Sabio, informa EP, reflexionó sobre cómo el «rol de trabajo reproductivo» se perpetua en un sistema «patriarcal», en donde las mujeres dejan de formar parte del mercado laboral por cuestiones como cuidados. Sabio consideró, además, insuficiente, la inversión pública para poner en marcha medidas que conduzcan a la igualdad real.