Sin fecha para ver el interior de Meirás tras la apertura de los jardines

Alguna celebración, muchas fotos y firma de documentos. Los jardines del Pazo de Meirás abrirán a partir de este jueves, día 1 de julio, al público siete meses después de que la antigua residencia estival de Franco pasase a manos del Estado. La ... vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha visitado este sábado las instalaciones en el acto de firma del protocolo general de coordinación temporal de actuaciones entre las diferentes instituciones que confirman, así, la reapertura de los exteriores de Meirás. Los visitantes solo podrán ver los jardines. No hay noticias de una posible reapertura a los visitantes del interior de un pazo que durante más de 80 años perteneció a la familia Franco. Tampoco la vicepresidenta y ministra de Memoria Democrática se ha referido a ello en el acto de este sábado, ni dio declaraciones posteriores ante los medios.

A la firma del protocolo acudieron representantes de varias administraciones. Entre ellos, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, el presidente de la Diputación coruñesa, así como la alcaldesa de La Coruña y el de Sada. Sí ha hablado el titular de la cartera de Cultura de la Xunta sobre la posible reapertura «de las torres de Meirás». No hubo fechas, pero ha asegurado el «firme compromiso» del Ejecutivo gallego para que se lleve a cabo. Así lo ha asegurado poniendo como ejemplo a Emilia Pardo Bazán, una de las figuras más ligadas a Meirás.

Ha hablado también Rodríguez sobre la posible ampliación de la declaración BIC . Ha confirmado, sin embargo, que Xunta y Gobierno continúan en diálogo para poder llevarla a cabo.

Sea como fuere, las visitas, de forma oficial, comenzarán el primero de julio, pero para las instituciones. La asistencia para los primeros días de la reapertura de los exteriores del Pazo ya están reservadas a las asociaciones de memoria histórica. El público general podrá empezar a visitar las instalaciones abiertas por el Estado a partir del próximo día 4, domingo . El sistema para poder acceder a los exteriores del pazo será a través de cita previa, según ha especificado el concello de Sada, también para controlar los aforos. En principio, habrá una persona que hará de guía turística para los visitantes interesados. Carmen Calvo ha asegurado que es «un nuevo paso»: «Este es el lugar donde muchos españoles vendrán a encontrar el relato de lo acontecido», ha asumido este sábado en Sada. «Aquí queda mucho trabajo por hacer», ha reafirmado.

Manifestantes

«¡Menos foto, más memoria!». Esas fueron las primeras palabras que escuchó la ministra Calvo cuando bajó de su coche tras su llegada a la entrada del pazo. No todo fueron halagos y buenas palabras para la visita del Gobierno a Sada. Varios manifestantes se reunieron para afearle a la vicepresidenta el acto que iba a tener lugar. Al escucharlo, la ministra se encaminó hacia ellos. En tono suave, tal y como acostumbra, ha explicado la postura del Gobierno, mientras varias de las personas que se agolpaban con pancartas le reclamaban la devolución de Meirás al pueblo. Pero Calvo ha preferido darles su opinión, y la de todo su Gobierno. Ha escuchado lo que tenían que decirle y, posteriormente, les ha agradecido «su lucha», algo que «ha facilitado» al Estado todos los pasos dados hasta el momento. Pero no se quedó ahí. También les ha enumerado, a modo de recordatorio, todos los «pasos» que el Ejecutivo central dio hasta el momento, como «la exhumación del dictador» , ha especificado. Además, ha reconocido que aun « queda mucho por hacer». Unas palabras que no parecían terminar de convencer a los manifestantes que insistieron en la necesidad de terminar con «todo lo que quede de la dictadura».