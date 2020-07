Galicia Rueda censura el «caos» con el voto emigrante, del que pende un escaño Desde la Xunta critican la gestión realizada y exigen que las 5.000 papeletas perdidas lleguen a tiempo para el recuento del lunes

Un 17 por ciento del censo electoral gallego está en la emigración. Se trata de 460.000 ciudadanos que viven en el exterior y que, aunque con pleno derecho a voto, deben superar una auténtica carrera de obstáculos para llegar a elegir a su candidato. La burocracia que exige este trámite disuade a la mayoría de emigrados de participar en los comicios, por lo que en la convocatoria del 12-J solo 12.000 personas llegaron a rogar su voto. Ellos lograron superar las trabas y los papeleos para realizar su petición, pero los protocolos fallaron y solo la mitad —poco más de 5.000— pudieron votar finalmente.

En el caso de Venezuela, alrededor de dos mil personas habían reclamado ejercer este derecho, pero las papeletas con los nombres de los aspirantes se quedaron en un saco en Barajas porque entre Correos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el país receptor no lograron un canal de envío válido. Lo mismo ocurrió en otros países con una importante población gallega, como Argentina, México o la República Dominicana. A este caos en el reparto de la documentación se suma el de quienes sí pudieron emitir un voto que ahora se encuentra en paradero desconocido. Porque, a cuatro días de que empiece el recuento del voto CERA (censo de residentes ausentes), en Galicia todavía no se han recibido los sobres con la respuesta de la emigración.

Lo apremiante en este caso es que, en la provincia de Pontevedra, el recuento de votos del pasado domingo fue tan ajustado que hay un escaño bailando entre el PP y el PSOE. La pugna se restringe ahora mismo a 45 papeletas, por lo que el voto emigrante será decisivo para saber si los populares consolidan el diputado, o si salta a manos de los socialistas. La gravedad de la cuestión obligó ayer el vicepresidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, a pedir diligencia para que al menos los votos que fueron emitidos lleguen a su destino a tiempo. Es decir, antes del cuenteo que arrancará este lunes. «No es de recibo lo ocurrido» introdujo Rueda para criticar que «esos votos no pueden andar por ahí perdidos ni se puede decir que no van a llegar». Con la prisa a la que la situación obliga, el popular pidió al Gobierno central que tome cartas en el asunto para que estos votos no se evaporen porque «es quien tiene la responsabilidad de hacerlo». «En la provincia de Pontevedra es donde está el foco porque es donde puede variar el resultado, pero en las otras provincias deben ser contados y deben sumar al final, con independencia de que cambien o no cambien escaños», asumió Rueda ante el desbarajuste. Por su parte, desde Correos se escudan en que a Venezuela no llegaron las papeletas porque no se encontró transporte «público ni privado», y en Cuba, el correo del país no repartió la documentación.

Estas excusas no convencen en San Caetano, desde donde revelan que la Xunta puso el conflicto «de manifiesto» y propuso alternativas desde la semana pasada, cuando recibió informaciones de Correos y la Xunta Electoral de los problemas que se estaban registrando. Las competencias para garantizar el derecho a sufragio del CERA, aseguran, son de Correos y del Ministerio de Exteriores y las embajadas y consulados. «Nosotros transmitimos esta inquietud y propusimos soluciones la semana pasada y, por lo que se ve, esas soluciones no fueron tomadas» manifestó ayer el vicepresidente, que posó la mirada en quienes emitieron un voto ahora traspapelado: «Lamentaría mucho que quienes sí entregaron su papeleta vean que no llega a tiempo. Sería muy triste y muy difícil de explicar».