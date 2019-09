POLÍTIC Podemos se abre a una nueva propuesta para intentar convencer a Sánchez «Vamos a tener que tener creatividad para proponer algo más», apuntan desde la órbita gallega de la formación morada

P. Pazos @ABC SANTIAGO Actualizado: 13/09/2019 12:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras el rechazo de Pedro Sánchez a la última oferta de Pablo Iglesias para conformar gobierno, desde la órbita gallega de la formación morada no se tira la toalla. «No sabemos qué es lo que quiere el señor Sánchez, pero nosotros lo vamos a intentar hasta el final. Es cierto que queda una semana», ha apuntado Antón Gómez-Reino, diputado de Galicia en Común, en rueda de prensa en Santiago. «Vamos a tener que tener creatividad para proponer algo más, porque ahora mismo los portazos sistemáticos del señor Sánchez a un gobierno progresista dificultan enormemente que éste se conforme».

Su compañera Yolanda Díaz, integrante del equipo negociador de Unidas Podemos, ha defendido su última propuesta: «Hemos hecho una oferta que, quien entienda las sutilezas, lo que pide es diálogo. Se ha dicho no al diálogo, esta es la clave del asunto» ha reprochado. «Se dice no al diálogo, a un gobierno de izquierdas, se dice sí, parece, a la campaña electoral», ha incidido. Para Díaz, Sánchez «dijo no, no a Rajoy y ahora dice no, no a la izquierda» con un nuevo «portazo al diálogo».

A su juicio, la última oferta era «sensata» y «abierta» y garantizaba «estabilidad» durante cuatro años, por lo que considera una «gran irresponsabilidad» la postura del presidente en funciones, que la rechazó «en escasos diez minutos», cuando «nunca se puede decir no al diálogo». «Veremos después en qué termina todo. Decir no con prontitud parece que revela que el señor Sánchez lleva muchos meses ya en campaña electoral», ha lamentado.

Díaz ha apuntado que existe «presión» en el seno del propio PSOE, en un sector que «no entiende lo que está pasando» y ve «con mucha preocupación» una «repetición electoral». Al respecto, ha advertido de que «el 10 de noviembre puede ser la antítesis del 28 de abril» por el «hartazgo» de la ciudadanía. Para evitarlo «hay días». «Nunca hay nada imposible por nuestra parte», ha resuelto.