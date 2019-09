Pablo Iglesias se rebaja ante Pedro Sánchez y el presidente vuelve a rechazarlo La ronda de consultas con los líderes políticos se celebrará el lunes y el martes

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, volvió a proponer ayer una nueva oferta a Pedro Sánchez para desbloquear la investidura y evitar otros comicios. Una rebaja en sus pretensiones que fue rechazada sin piedad por parte del presidente del Gobierno en funciones, muy convencido de no ceder a la coalición y con el rumbo ya fijo hacia las elecciones generales del 10 de noviembre.

El líder de Podemos llamó a Sánchez para ofrecerle una suerte de Gobierno bicolor a prueba o, como explican fuentes de Podemos, una coalición «evaluable» cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado «para evitar elecciones». Iglesias trata así de apretar al PSOE antes de que el lunes y el martes el Rey inicie la ronda de consultas con los líderes políticos. De hecho, está dispuesto a rebajar también el porcentaje de responsabilidades que tendría Podemos dentro del Gobierno.

Fuentes del partido morado explicaron ayer que si después de la aprobación de las cuentas Sánchez «considera que la coalición no ha funcionado» se comprometen a «abandonar el Gobierno manteniendo el apoyo parlamentario». Pero pese a la rebaja y las garantías de gobernabilidad que plantea Iglesias, la respuesta del PSOE ha vuelto a ser un portazo en la cara. Desde el entorno de Iglesias insisten en que esta última propuesta también «garantiza la aprobación de los presupuestos» y que Unidas Podemos se compromete con ella a que si el PSOE cree «que la coalición no ha funcionado», los morados «apoyarán el gobierno en solitario estable durante la mayor parte de la legislatura». Pero Sánchez no se fía.

La conversación duró 10 minutos

Fuentes socialistas precisaron por su parte que la conversación telefónica entre ambos secretarios generales duró solo diez minutos e insistieron en que Sánchez mantuvo «su deseo de tener un Gobierno sólido y una legislatura estable y no ir a elecciones» porque «el PSOE ha puesto sobre la mesa 5 distintas propuestas, incluido el Gobierno de coalición, rechazadas todas por Iglesias». Sánchez desestimó de plano la propuesta.

El presidente del Gobierno en funciones le trasladó a Iglesias que tras la investidura fallida y su rechazo a la coalición ofrecida ya «no se dan ni las bases mínimas de confianza ni un planteamiento de un Gobierno cohesionado, coherente y con una única dirección, en una legislatura estable, algo que necesita con urgencia España».

Iglesias culminó con esta llamada 48 horas en las que ha transmitido la sensación de buscar un acuerdo frente al muro que Sánchez ha edificado entre ambos. Pero la rebaja de pretensiones del líder de Podemos no llega a alcanzar a su renuncia a la coalición. Solo la posibilidad de una cesión total en forma de apoyo a cambio de nada podría evitar las urnas. Aunque el PSOE ya ha dicho que no quiere esa fórmula y en Podemos también lo han descartado porque, como subrayó Iglesias, «los inscritos votaron una coalición».

Desde el Gobierno ayer se insistía en que no quieren ir a la investidura sin tener los apoyos previamente garantizados y no condicionados. «El candidato del PSOE y presidente en funciones, si no tiene los apoyos previos, no aceptará el encargo. Y no lo haremos porque esta responsabilidad no nos corresponde en exclusiva a nosotros», dijo ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. La convulsa situación vuelve a alcanzar a la Jefatura del Estado. Lo que Iglesias y Sánchez transmitan al Rey la próxima semana será clave para que se proponga o no un candidato a la investidura.

Cuatro días para el acuerdo

El Rey fijó los próximos días 16 y 17 para la ronda de consultas y explicó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que solo propondrá a un candidato si constata que tiene los apoyos para salir investido. Una circunstancia que deja tan solo cuatro días para que PSOE y Podemos lleguen a un acuerdo cada vez más lejano.

Tras su audiencia, Batet aseguró que comparte con el Rey la visión de que se necesita cuanto antes un Ejecutivo que debe ser «estable» para «permitir la gobernabilidad de este país durante cuatro años». Todo ello, además, para que «la política» y las instituciones democráticas mantengan «el prestigio que se merecen».

La presidenta del Congreso explicó que mantendrá la agenda plenaria prevista. Y, en consecuencia, el nuevo debate de investidura, en caso de celebrarse, arrancaría el jueves o el viernes. En el primer caso, la primera votación tendría lugar el viernes y la segunda el domingo. En el segundo, la primera votación sería el sábado y la segunda el lunes día 23. Sin embargo, si el próximo día 17 de septiembre el Rey constatara que el líder socialista sigue sin tener el respaldo el 23 de septiembre se disolverían las Cortes y se haría real el 10 de noviembre.