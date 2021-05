Cultura Pardo Bazán, una figura de encuentro entre Madrid y Galicia Feijóo ha acudido este jueves, junto a Almeida, a un coloquio sobre la autora en la capital

E. Domingo Santiago Actualizado: 29/04/2021 22:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Emilia Pardo Bazán es, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, una figura «de encuentro» entre Galicia y Madrid, dos comunidades que, según incidió el presidente de la Xunta, son los pilares de la «España unida y diversa». El titular del Ejecutivo gallego se ha trasladado este jueves por la tarde a la comunidad madrileña, para asistir al coloquio ‘Galicia-Madrid en la vida y en la obra de Emilia Pardo Bazán’, acompañado del presidente del PP, Pablo Casado, la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, y el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, quien ha asegurado que la autora dio una de las definiciones más «acertadas» de Madrid: «Es audaz, jaranero y curiosa», ha recordado el regidor parafraseando a Pardo Bazán.

En la dualidad entre ambas autonomías ha visto Feijóo, en su turno de palabra, un trazo definitorio en la identidad gallega: «Nosotros podemos combinar querencias sin ningún tipo de desgarro interior. Tanto aquí como en Buenos Aires, en La Habana, Londres o Ginebra, el gallego se asimila sin perder sus raíces porque hace provisión de identidades en una síntesis maravillosa», ha apostillado en su turno de palabra y como encargado de clausurar el acto.

Y, ha aseverado, es la misma Pardo Bazán la que impulsa no solo la Real Academia Galega (RAG), si no que también está presente en la vida del Ateneo de Madrid, donde fue la primera fémina admitida de su historia, informa la Xunta en un comunicado. La figura de la autora de ‘Los Pazos de Ulloa’ no termina ahí, tal y como ha explicado Feijóo. Son muchos los visos que ve entre la figura del gallego de hoy día y la de doña Emilia. Así lo ha reflejado al asegurar que ella, su figura, no es más que «un anticipo del galleguismo cosmopolita que impregna hoy a la sociedad gallega».

Feminismo

La autora gallega también destaca por la gran capacidad de corrientes políticas que frecuentaba, porque «no era una mujer de pensamiento único», ha sostenido el presidente de la Xunta. No se ata a ninguna de ellas, ha continuado diciendo, aunque, eso sí, a todas aplicó sentido común, «nuestro sentidiño».

Tampoco se ha olvidado Feijóo de otras dos de las figuras gallegas que pusieron las bases de la revolución feminista en España: Rosalía de Castro y Concepción Arenal. «Cada una», ha advertido, «con su personalidad y haciendo contribuciones diferentes». «En los tres casos -reivindicó- se trata de un feminismo resuelto e inequívoco, pero no hostil a nadie. Hostil solo a la injusticia y a todos aquellos que se aprovechaba de ella». Ahondando aun más en el feminismo y en la reivindicación de estas tres figuras, Feijóo ha asegurado que ellas concebían un feminismo que busca la complicidad del hombre para emprender una lucha común que abra nuevos caminos.