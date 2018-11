COMPARECENCIA PARLAMENTARIA La oposición ignora la propuesta para hacer un Xacobeo común en 2021 Román Rodríguez espera que el Año Santo sea una herramienta para transformar Galicia. Anuncia ayudas para la rehabilitación de alojamientos turísticos

La planificación del próximo Xacobeo que se celebrará en 2021 es la principal tarea a la que se enfrentará la Consellería de Cultura y Turismo en los próximos años. Para este ejercicio -como recordó esta mañana el titular de este departamento, Román Rodríguez, en el Parlamento- contará con un presupuesto de 30 millones de euros. El conselleiro anunció que en los próximos días los grupos de la oposición serán convocados a una reunión de trabajo para buscar su implicación en el proyecto. La invitación tuvo una respuesta fría, dado que ninguno de los portavoces de En Marea, PSdeG o BNG recogió el guante durante sus intervenciones.

Rodríguez explicó que el Xacobeo será una «herramienta para transformar Galicia» y dejarla «más preparada» para la próxima década. El conselleiro apostó por aprovechar las sinergias entre la cultura y el turismo, dos sectores que conjuntamente suponen el 13% del PIB gallego y el 15% del empleo, como guía de la actuación del departamento autonómico. Detalló un decálogo de líneas estratégicas para lograr su objetivo -planificación, competitividad, internacionalización, sostenibilidad, entre otras- y anunció algunas medidas novedosas para ponerlas en marcha. Aunque no ofreció detalles, el conselleiro aseveró que en breve se aprobará un plan de mejora de alojamientos turísticos, con una línea de ayudas para sus propietarios. También que se pondrán en marcha iniciativas para fomentar los itinerarios culturales en pequeños cascos históricos como los de Tui, Betanzos o Mondoñedo, un plan para conservar los Bienes de Interés Turístico Cultural (BIC) en los Caminos de Santiago o el proyecto Galicia sabe, «para impulsar la tradición culinaria gallega».

Santiago, dijo Rodríguez, será el escenario principal pero su departamento intentará tener en cuenta al resto de la Comunidad. «El Xacobeo tiene que expandirse más allá de los límites simbólicos del Obradoiro», recalcó el conselleiro, quien apostó por traer a Galicia «lo mejor del mundo». Román Rodríguez avanzó también el impulso, en colaboración con la Consellería de Infraestruturas, de una mesa bilateral Xunta-Estado para adaptar los principales sistemas ferroviarios y aeroportuarios gallegos a los desafíos que presenta el Xacobeo 2021.

Sin despreciar la importancia del Año Santo, la oposición criticó que toda la estrategia cultural de la Consellería se centre en este evento y censuró también que la Xunta prime más los aspectos turísticos que los culturales. Ánxeles Cuña de En Marea, explicó que el desequilibrio se refleja claramente en los presupuestos de este año, con 141 millones para turismo y 71,9 para cultura. «Es un modelo neoliberal que busca solo el negocio y la rentabilidad», censuró. «Ustedes quieren utilizar el Xacobeo 2021 para ocultar la falta de gestión del Gobierno de Feijóo», apuntó la socialista Concepción Burgo. Olalla Rodil, del BNG, acusó a la Xunta de promover el «monocultivo» del Xacobeo al que comparó con el eucalipto.

Durante la comparecencia a petición propia para explicar las líneas de su departamento, Rodríguez enumeró también otros planes y proyectos de la Consellería que ya habían sido anunciados pero que no acaban de materializarse. Por este camino también le llovieron críticas de la oposición. «Estamos hartas de humo y propaganda» recriminó la portavoz del BNG, Olalla Rodil. «Lo que usted presentó aquí no es una planificación, es el resumen de lo que usted anunció y nunca hizo», afirmó la socialista Concepción Burgo. Desde 2010, insistió también la portavoz de En Marea, llevamos esperando por el plan estratégico de la cultura y «aún no lo tiene».