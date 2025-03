El Chicle pudo haber intentado lastrar a Diana al fondo del pozo hasta en dos ocasiones

El levantamiento del cadáver de Diana Quer ese aciago 31 de diciembre de 2017 en la nave de Asados centró la quinta jornada del juicio por el crimen por la joven de Pozuelo. Dos de los agentes de Criminalística que estuvieron al frente de las pesquisas declararon este lunes para manifestar que la actitud del único acusado por la muerte, José Enrique Abuín, les resultó llamativa «por su frialdad» . Más allá de que Abuín se dedicó a fardar de sus conocimientos sobre construcción indicando incluso la distancia que había entre las columnas del edificio, los testigos aportaron un dato desconocido y muy relevante sobre lo sucedido aquella madrugada.

Atendiendo a su valoración de lo sucedido, el Chicle intentó lastrar a Diana una primera vez con dos bloques de ladrillos y un cable endeble que acabó en el fondo del pozo. Fracasada esta primera tentiva, y atendiendo a la explicación de los agentes, Abuín debió perfeccionar la técnica con dos nuevos bloques que unió con un cable más fuerte, con el que además hizo dos asas para ayudar a bajar el peso.

«El cable tenía dos asas para tener el control sobre el peso de los dos bloques para dejarlos caer» manifestó uno de los testigos tras visualizar las fotografías que se tomaron en su día de los ladrillos encontrados alrededor del cuerpo de la joven. En el mismo pozo, que tuvo que ser drenado, aparecieron distintas pertenencias de Diana . Unas gafas de sol, sus auriculares, un desodorante y un bote de crema que acabaron flotando. También su bolso, recuperado del tanque de 10 metros donde Abuín la arrojó, y la ropa interior.

«Vi la brida alrededor del pelo»

Una de las insistencias de la defensa se ha centrado en demostrar errores en la cadena de custodia de la brida que hallaron alrededor del cuello de Diana. Los dos guardia civiles consultados coincidieron, por separado, en afirmar que vieron la brida de plástico cerrada alrededor del pelo de la muchacha y que así se trasladó hasta la mesa del forense. «Vi la circunferencia y esas bridas si se cierran no se pueden abrir» aclaró uno de ellos ante el intento de la defensa de arrinconarlos. Pero el testigo se mantuvo firme: « La brida se veía con claridad en el pelo porque brillaba y resaltaba el negro del plástico sobre el cabello. No se sacó para medirla porque no quisimos manipularla y poner en peligro el ADN», explicó.

Con la misma indumentaria que en días previos, e l Chicle escuchó atento la declaración de los dos agentes , además de la de un amigo de la víctima y dos citadas más por la defensa. Abuín solo bajó la vista cuando en el monitor del estrado se proyectaron las imágenes del cuerpo al ser emergido del pozo. Una instantánea que los nueve miembros del tribunal debieron volver a digerir . El juicio se reanudará este martes con la apertura de la prueba pericial.