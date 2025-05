Industria traslada a Alcoa que hay comprador y pide parar el ERE

Hay un inversor interesado en comprar la planta de aluminio primario de San Cibrao. Es el momento de negociar con este comprador en potencia y parar el ERE que pende sobre más de medio millar de trabajadores. Es el mensaje que este lunes trasladó a Alcoa el Ministerio de Industria, por boca de su secretario general, Raúl Blanco. Ese inversor estaría interesado en continuar con la producción en las instalaciones de la factoría en A Mariña lucense a medio y largo plazo, transmitió Blanco, según plasmó Industria en un comunicado recogido por Efe.

Durante la reunión celebrada ayer de la mesa de trabajo multilateral, Blanco señaló que «hay un proyecto alternativo que, en el ámbito de la energía, apostaría por la energía renovable (...) y con una inversión industrial en la planta que le garantizaría la rentabilidad en el futuro ». El representante gubernamental incidió en que es el momento de que Alcoa se abra a negociar, toda vez que la empresa y el comité han dejado en barbecho las consultas para el ERE hasta el próximo 4 de agosto, después de que se prorrogara in extremis el plazo habilitado inicialmente.

Blanco trató de hacer ver a la compañía que no hay alternativa a sentarse a hablar con el grupo inversor, pues Alcoa «tiene claro que no quiere seguir», puso sobre la mesa. E incidió en que « durante estas negociaciones no es necesario despedir a nadie ».

Grupo de trabajo

El conselleiro de Industria, Francisco Conde, valoró tras la reunión que Alcoa «sí está dispuesto a iniciar un proceso de venta», por lo que «hay un camino a explorar» entre todas las partes. Ocurre, sin embargo, que siguen sin conocer el «plan industrial» del Gobierno, por lo que demandó «certidumbre» y «conocer cuál es el contenido» de ese plan que sigue siendo un gran desconocido más allá de La Moncloa. El conselleiro pidió «tiempo» para evaluar la posible operación y la creación de un «grupo de trabajo concreto» . A la empresa, Conde le solicitó que aplace el ERE.

José Antonio Zan, presidente del comité de empresa, quiso ver un « cambio sustancial en el proceso de ERE » y manifestó que «es fundamental que la Xunta se reúna con este nuevo socio industrial», contactos que espera que arranquen hoy mismo.