INVESTIGACIÓN El incendio que arrasó las termas de A Chavasqueira fue intencionado Las pesquisas de la Policía apuntan a que alguien originó las llamas, aunque el alcalde de Orense hace una llamada a la cautela. Por el momento no hay detenciones

Dos semanas después de que las llamas calcinasen por completo las simbólicas termas de A Chavasqueira, las pesquisas de los investigadores apuntan a que el incendio, que se produjo en plena madrugada, fue intencionado, informa Ep. En manos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional, las averiguaciones realizadas a lo largo de los últimos días se centraron en saber quién estaba en el recinto en el momento en el que el fuego se originó, y cómo se propagó. Para volver atrás en el tiempo hasta los segundos previos al incendio, los agentes se valieron de numerosas pruebas materiales y fotografías que fueron captadas en el lugar a la mañana siguiente, en cuanto la zona fue enfriada y se pudieron comprobar los daños originados.

De este mosaico de informaciones y análisis se desprende ahora que el fuego no fue fortuito y que detrás de este voraz incendio puede esconderse la mano de alguien. Por el momento no se han producido detenciones y los trabajos de investigación prosiguen. A principios de esta misma semana, perros especialistas en incendios procedentes de la Unidad de Guías Caninos fueron trasladados desde Madrid para inspeccionar las instalaciones. Sobre los avances en el caso, el alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, hizo una llamada a la cautela apuntando que «tenemos que ser cautos y prudentes, hasta que estén los informes definitivos no debemos pronunciarnos». «Los investigadores de la Policía Nacional están tratando de trabajar y nosotros, hasta que tengamos ese informe definitivo, debemos ser prudentes».

Objetivo, la recuperación integral

Al tiempo que los policías prosiguen con su labor para averiguar las causas del fuego y descubrir a los presuntos culpables, un comité especial trabaja en la recuperación integral de las instalaciones. Su cometido será ponerlas en marcha lo antes posible, para que la ciudad vuelva a contar con uno de sus atractivos turísticos más reconocidos.