El Gobierno exige a Alcoa que defina su proyecto en San Cibrao

Aumenta la presión del Gobierno hacia Alcoa para que defina su proyecto en la planta de San Cibrao. Tras la infructífera reunión multilateral celebrada ayer para abordar la delicada situación de la factoría, cuya plantilla se encuentra a un paso de ser despedida en su práctica totalidad, el delegado del Ejecutivo en Galicia, Javier Losada, instó este miércoles a la dirección de la empresa a «ser clara» y a decidir «si quiere seguir con el proyecto industrial» o, en caso contrario, «a dar paso para que pueda haber otra solución».

En declaraciones a los periodistas tras visitar las oficinas de la Agencia Tributaria en La Coruña, Losada se refirió al encuentro del martes, que contó con la participación del Gobierno central, la Xunta, el comité de empresa y la directiva de la fábrica y durante el cual el que el Gobierno trasladó a los trabajadores su «compromiso» con la industria electrointensiva y el empleo vinculado a ella. «Pido a Alcoa que se defina», subrayó Losada, ya que, dijo, lo que no puede «es decir que no puede hacer nada , que sobran trabajadores y que tiene que cerrar la empresa, porque eso no es un proyecto industrial».

En este sentido, el delegado del Gobierno reiteró, como ya hizo en la víspera el secretario de Industria, Raúl Blanco, el compromiso «radical» con la empresa y con los trabajadores del Ejecutivo central, que está «dispuesto a tomar todas las medidas que sean precisas para que tengan viabilidad industrial». «Todas las administraciones estamos en la misma senda, igual que los trabajadores, pero quien tiene que decidirse es Alcoa», zanjó.

En términos similares se expresó la secretaria provincial del PSdeG en Lugo, Patricia Otero , quien pidió a la firma que «facilite la viabilidad de la producción de aluminio» y lamentó «la irresponsable cerrazón mostrada por su parte el martes, así como su negativa al diálogo para evitar el cierre». «Si Alcoa no quiere dar continuidad al proyecto debe dejar paso para que otros lo hagan. Es una obligación inexcusable para una empresa q ue ha recibido en los últimos nueve años 693 millones de euros en fondos públicos», denunció a través de un comunicado.

Por su parte, la líder del BNG, Ana Pontón , aseguró durante la presentación de la candidatura nacionalista por la provincia de La Coruña, en la zona de la Torre de Hércules, que un gobierno presidido por el Bloque «apostará por nacionalizar Alcoa », una petición que trasladó de nuevo al considerar que es la única manera de «salvar los empleos y la producción de un sector clave». A ello sumó, además, impulsar una tarifa eléctrica gallega para no permitir «el expolio energético de Galicia».

En su intervención, Pontón se refirió también a la situación industrial, asunto que, en línea con lo manifestado en este acto por la portavoz nacional del BNG, trasladaron también los nacionalistas en el Congreso a través de una proposición no de ley . En ella, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha solicitado la nacionalización de la planta de San Cibrao para mantener los puestos de trabajo «y el futuro económico y social» de la comarca de A Mariña. También ve urgente poner en marcha una tarifa eléctrica gallega «que abarate la energía para las empresas y que permita a las familias beneficiarse de la riqueza energética de su país».