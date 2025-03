Galicia detecta dos posibles casos de hepatitis infantil de origen desconocido

Galicia detecta sus primeros casos compatibles con la hepatitis aguda infantil de origen desconocido . La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade informó esta tarde de que ya ha notificado los casos al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Según la Consellería ambos cumplen los criterios de inclusión determinados por las autoridades sanitarias. Hasta ahora se habían notificado otros tres casos en España.

«Una vez remitida la información, el Centro de Coordinación de Alertas hará las pruebas pertinentes para confirmar que realmente se trata de este tipo de hepatitis de origen desconocido», informó el Sergas en un comunicado de prensa. Uno de los casos pasó la enfermedad en el mes de enero y otro se está recuperando en la actualidad.

Tras recibir la alerta sanitaria por parte del Ministerio de Sanidad, la Consellería de Sanidade inició una búsqueda activa de casos, también con carácter retroactivo , de personas ingresadas en el año en curso. Así, el sistema de vigilancia epidemiológica de la Xunta de Galicia detectó un primer caso en el mes de enero , siendo la evolución del paciente positiva. Por otra parte, existe otro caso que se está tratando en la actualidad y que evoluciona favorablemente. Galicia permanece alerta para detectar más posibles casos.

El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Federico Martinón, lanza un mensaje de tranquilidad ante la aparición de los dos primeros casos. Martinón explica que es habitual encontrar pacientes con hepatitis u otras infecciones en las que no se conoce exactamente el patógeno que las ha causado . El pediatra recuerda que la Organización Mundial de la Salud lanzó la alerta sanitaria después de detectarse 70 casos en el Reino Unido. «El problema es la agrupación en el tiempo y en el espacio de esos casos», indica . Por el momento, en España la aparición de cinco casos no debería hacer saltar las alarmas. Eso no significa que el escenario no pueda cambiar. El brote en el Reino Unido podría ser un suceso aislado o el aviso de un nuevo virus que recorre Europa.

Los virus conocidos que originan la hepatitis suelen ser el A, B, C, D y E. Pero tanto en los casos del Reino Unido, como en los dos que ha reportado Galicia y los tres de Madrid no han aparecido estos virus. Tras la alerta lanzada por las autoridades sanitarias, las comunidades están recopilando los casos de hepatitis de origen desconocido en niños que han tenido en los últimos meses. Martinón explica que el Centro de Coordinación de Alertas del Ministerio «hará estudios que no se hacen rutinariamente» dentro de un «esfuerzo de investigación global» para intentar identificar si hay algún patógeno común que haya causado la enfermedad.

