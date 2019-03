Rescate La ubicación de Whatsapp asiste dos rescates de emergencia en un único fin de semana en Galicia El sistema de localización de la aplicación guió el rescate de una familia de senderistas perdida en As Pontes al caer la noche y condujo a los equipos médicos hasta un motorista de enduro herido de gravedad en el monte

ABC @ABCenGalicia Santiago Actualizado: 10/03/2019 12:36h

El sistema de ubicación de Whatsapp permitió este fin de semana la localización de una familia de senderistas perdida en ruta. El grupo, integrado por dos menores y tres adultos, seguía el camino de As Fervenzas de Somedo, en el ayuntamiento coruñés de As Pontes. Cuando cayó la noche no fueron capaces de recuperar la senda y regresar a su coche.

Pasadas las ocho de la tarde de este sábado, según ha informado el 112, la familia contactó con Emergencias. Los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia, informa Ep, dieron indicaciones para el envío mediante mensajes de Whatsapp de la localización en la que se encontraban y poder facilitar así la llegada de los servicios de emergencias.

Con estos datos, desde el 112 Galicia, se informó a los agentes de la Guardia Civil y a los miembros de Protección Civil de la localidad, que apenas una hora después dieron con el paradero de los senderistas, que se encontraban en perfecto estado de salud.

Es la segunda intervención del fin de semana en Galicia en la que se utiliza la aplicación móvil para la localización de personas en situación de urgencia o peligro. Durante la mañana del sábado, informa Ep, el mismo sistema permitió la localización y atención médica a un motorista de la modalidad de enduro, que resultó herido grave tras una caída con su vehículo en el Monte do Galiñeiro, en Gondomar (Pontevedra).

Desde el 112 Galicia se recomienda el uso de alguna aplicación móvil que facilite la localización, especialmente cuando se van a realizar actividades al aire libre.