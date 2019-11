Juicio Diana Quer Estas serán las claves del veredicto del «Caso Diana Quer» El jurado hará público este viernes su dictamen tras estar deliberando desde la tarde del martes . El único acusado, José Enriue Abuín «El Chicle», se enfrenta a la petición de prisión permanente revisable por los presuntos delitos de detención ilegal, asesinato y agresión sexual

José Luis Jiménez SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 29/11/2019 02:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los cinco hombres y cuatro mujeres que tienen en sus manos el futuro de José Enrique Abuín, autor confeso de la muerte de Diana Quer en la noche del 22 de agosto de 2016, finalizaron su deliberación en la noche de ayer y a primera hora de este viernes entregarán al presidente del tribunal, Ángel Pantín, su veredicto. En él se recogen las preguntas que el jurado debe responder razonadamente y de manera congruente, apoyándose en lo que vieron y escucharon en la sala de vistas durante las once sesiones del juicio, para determinar el relato de los hechos. Después de tres días de deliberaciones, la suerte ya está echada para el Chicle. A partir de las 10 horas, las partes están convocadas en los juzgados de Santiago de Compostela para conocer el veredicto, que primero deberá ser revisado por el magistrado para garantizar que cumple con los requisitos que marca la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Cumplido este trámite, el portavoz del jurado procederá a su lectura.

Según ha podido saber ABC, este veredicto está compuesto por una veintena de preguntas, alguna de las cuales es eliminatoria sobre otras posteriores. Es decir, considerar probados determinados hechos evita pronunciarse sobre otros posteriores. Los nueve integrantes del jurado están llamados a pronunciarse sobre tres supuestos delitos que tanto Fiscalía como acusación particular imputan al Chicle: detención ilegal, asesinato y agresión sexual. Los dos últimos son determinantes para que, una vez deba imponerse la pena por el magistrado Pantín, esta sea la prisión permanente revisable que reclaman el ministerio público y los padres de Diana. Por el contrario, la defensa limita la calificación de los hechos a un homicidio imprudente o, llegados al extremo, homicidio con dolo eventual y con la atenuante de confesión.

Pero, ¿cuáles serán las claves del veredicto?

Detención ilegal

Es el origen del caso, en el que defensa y acusaciones mantienen posturas antitéticas. ¿El Chicle fue sorprendido robando gasolina? ¿O estaba acechando en un callejón de A Pobray Diana fue la desafortunada que se cruzó en su camino? Si fuese este segundo escenario, el jurado estaría considerando probado que Abuín retuvo contra su voluntad a Diana y, de algún modo, la introdujo en su vehículo para llevar hasta la nave de Asados, donde igualmente le impidió la libertad de movimientos.

Durante el juicio, los investigadores de la Guardia Civil han insistido en la imposibilidad de que Abuín estuviera robando y que fuera sorprendido por Diana, ya que la joven en ningún momento se habría desviado de la ruta del paseo marítimo y no habría sorprendido a su verdugo robando gasoil de los camiones. Así lo acreditarían los geoposicionamientos de los teléfonos móviles de la joven madrileña. Es más: los investigadores determinaron que ni siquiera había camiones de grandes dimensiones en esa zona para llenar las enormes garrafas que el Chicle dijo portar aquella noche para sus fechorías.

Por el contrario, la defensa ha sostenido que los datos de telefonía no son concluyentes y están errados, dado que la zona de cobertura sí habría permitido a Diana pasar cerca de Abuín, tesis que sostienen con el testimonio de una testigo que dijo verla en otra zona del paseo marítimo. La abogada fue muy crítica con los ingenieros del grupo GATO de la Guardia Civil, a los que llegó a acusar de fabricar datos para soportar su versión de los hechos. Se apoya, además, en los alimentos encontrados en el estómago de la joven, unos maices apenas digeridos, que en su opinión demostrarían que falleció en A Pobra y no en Asados, dado que de haber llegado allí, el procedo digestivo estaría más avanzado.

Por el supuesto de detención ilegal, en aplicación del 166.2 del Código Penal y en relación con el 163.1, la Fiscalía pide veinte años de prisión. La defensa considera que nunca se produjo.

La agresión sexual

La defensa arma su contundente oposición a que se produjera violación alguna en la ausencia de pruebas objetivas: no hay restos de ADN del acusado ni en la ropa interior de la joven, ni tampoco trazas de semen en el cuerpo de Diana. Si la llevó a Asados fue a ocultar el cuerpo, en ningún caso a abusar de ella, repitió con vehemencia la abogada Maria Fernanda Álvarez durante sus conclusiones del martes. La nave, a oscuras, sería además un lugar impracticable para ejecutar una violación, añadió. Y en ausencia de pruebas, defiende que la lectura que se hace de los indicios es interesada y sin fundamento.

La visión de las acusaciones, una vez más, es diametralmente opuesta. Defienden que Diana llegó viva a Asados y allí, amordazada y maniatada, fue agredida sexualmente por su verdugo. No hay evidencias objetivas, porque los forenses dejaron claro en sala que «tras 500 días sumergida en agua habría sido un milagro» encontrar traza de ADN alguna de Abuín. Los dos equipos de forenses, el que practicó la autopsia al cuerpo y el que meses más tarde la revisó a través de fotografías, discreparon acerca de un «edema en la vulva» que el segundo detectó, aunque no lo manifestó hasta el juicio. Esta lesión sería fruto de «un acto sexual con violencia», en opinión del doctor Blanco Pampín, máximo responsable del Imelga; mientras que para el equipo de Fernando Serrulla fue una hinchazon fruto de la infiltración de agua en los tejidos y no es concluyente.

Las acusaciones apuntan a la desnudez en que apareció el cadáver como otro de los indicios inequívocos. La defensa replica que se deshizo de la ropa por si pudieran quedar vestigios suyos en ella.

Por una hipotética agresión sexual, con los artículos 178 y 179 del Código Penal en la mano, la fiscal solicita 12 años de prisión.

Asesinato u homicidio

En función de dónde determine el jurado que se produjo la muerte de la joven, el tipo penal será uno u otro. Si, como sostiene la defensa, fue un situacción accidental y sobrevenida, fruto de ser sorprendido en un callejón de A Pobra robando gasolina y que llevó al acusado a echar las manos al cuello de la joven para que no gritara, el encaje será el del homicidio. Según detalló el martes el magistrado Pantín al jurado, en ese caso deberán decidir si consideran que Abuín era consciente de la fuerza que ejercía sobre el cuello de la joven o no.

Si estimaran que en un momento de enajenación no supo qué hacía y que, al cabo de unos minutos, descubriera que la joven estaba sin vida, podría considerarse homicidio imprudente, que acarrearía únicamente de dos a tres años de prisión. Si, por el contrario, entienden que el acusado sí era conocedor de la fuerza que sus brazos y manos podían ejercer, se le impondría la pena de homicidio con dolo eventual. «Consiste en que una persona, aún sabiendo de que con un acto puede llegar a producir un resultado, sigue haciéndolo», explicó Pantín, «En un caso [el acusado] no se daba cuenta, y en otro tiene que saber el resultado pero persiste». El homicidio por dolo eventual tendría de cinco a siete años de prisión.

Pero si, como defienden fiscalía y acusación particular, la muerte sobrevino a Diana en la nave de Asados a manos del acusado, el tipo penal a aplicar sería el de asesinato. La fiscal Cristina Margalet detalló minuciosamente los requisitos que diferencian el asesinato del simple homicidio: deben mediar o ensañamiento, o alevosía, o la muerte debe producirse para encubrir otro delito. En su opinión, concurren las tres circunstancias.

Por un lado, el ensañamiento: «Es aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima», aleccionó Pantín. Para la fiscalía, el ensañamiento fue «psicológico», al llevar a Diana a una nave a oscuras donde, según su versión, estaba maniatada, amordazada e indefensa, agravantes de ese sufrimiento que se presupone. Sobre la alevosía, el magistrado aseveró que se produce «si el autor cometió el delito sin que la víctima tuviera oportunidad de defensa». Y la tercera circunstancia estaría vinculada a la posible agresión sexual: el Chicle habría asesinado a Diana para que no se descubriera que la violó.

La acusación lo tuvo claro el lunes: «Allí en esa nave abandonada, teniendo a Diana a su merced, la tenía atemorizada, indefensa, incomunicada y sin posibilidad alguna de defenderse. Y él lo sabía perfectamente. Allí la desnudó y la agredió sexualmente. Un lugar tétrico. Hasta a un guardia civil le imponía aquello»

En virtud del 140.2 del Código Penal, fiscalía y acusación solicitan la prisión permanente revisable, al relacionarse el delito contra la liertad sexual con el asesinato.

La defensa plantea además la atenuante cualificada de la confesión, al entender que fue su declaración la que resutó determinante para el hallazgo del cadáver. La acusación la rechaza basándose en testimonios de los investigadores: habrían llegado a la nave antes o después. La defensa lo refuta: si Abuín no llega a hablar, no se habría producido siquiera este juicio. «Hay que valorar la importancia de esa confesión para que se puedan condenar los hechos», comentó Pantín al jurado.

Los indicios

En ausencia de pruebas objetivas que acrediten qué sucedió la noche de autos, el jurado solo dispone de pruebas indiciarias. «Nada es un dogma de fe», advirtió el martes el presidente del tribunal, «todo debe pasar por nuestra crítica». «Un indicio consiste en que partiendo de un hecho que de por sí no demuestra lo que queremos demostrar, establecemos una deducción que nos llega a eso», aleccionó a los jurados, «es deducir de un hecho base, que debe estar probado, una consecuencia». Según añadió Pantín, «cuando hay varios, entre sí deben fortalecerse, relacionarse y que no se contradigan», y que «la deducción de esos indicios sea racional, por sentido común».

Los indicios que enhebran fiscalía y acusación son esencialmente estos: la hora y media que Abuín tuvo a Diana en la nave de Asados según lo localizan las antenas de telefonía, la limpieza en profundidad de su coche, y sus antecedentes. «El informe del móvil del acusado lo sitúa al menos una hora y veinte en la nave. ¿Haciendo qué? Yo la respuesta la sé. Y él elude la explicación. Pero no se dejen a engañar. Pregúntense haciendo qué estuvo allí una hora y veinte minutos mínimo», inquirió el abogado de la acusación, Ricardo Pérez Lama, al jurado el pasado lunes.

Fiscalía y acusación subrayaron los testimonios de los investigadores que comprobaron que el interior del vehículo de Abuín, el Alfa Romeo gris en el que reconoció que salió a robar gasolina aquella noche, había sido limpiado a conciencia con productos densointensivos. Además, se le encontró un plástico de grandes dimensiones donde, en su opinión, pudo envolverse el cuerpo inconsciente de Diana para su traslado a Asados. La defensa lo niega radicalmente: limpiaba el coche porque lo usaban frecuentemente su exmujer y su hija, y no quería que hubiera rastros de gasolina. A su juicio, la interpretación es malintencionada e incriminatoria.

Y los antecedentes. Las acusaciones dibujan el perfil «de un depredador sexual», que primero presuntamente habría violado a su cuñada —quien lo denunció, pero la causa estaba archivada cuando se produjo el crimen de Diana, siendo reaperturada una vez él fue detenido—, luego habría asaltado a la joven madrileña en agosto de 2016, y en diciembre de 2017 intentó repetir la jugada con una chica de Boiro, caso por el que fue condenado en firme por intento de agresión sexual. A esto suman el testimonio de un examigo de Abuín, Manuel Somoza, que confesó en el juicio que iba con él a mirar y llamar a niñas a las puertas de los institutos.

Esto, sumado al perfil psicológico elaborado por las especialistas del Imelga. Cuatro profesionales del instituto declararon que entre los rasgos de personalidad identificaron: «ideación paranoide, ansiedad fóbica, transtorno obsesivo compulsivo». «No se aprecia sufrimiento emociona», relata ese informe, «duerme bien» en la cárcel. La fiscal recordó el lunes cómo él mismo reconoció que a la mañana siguiente del crimen «durmió perfectamente», ratificado por su exmujer».

La defensa no se guardó nada en este punto. Maria Fernanda Álvarez sostuvo que esta fabricación «de un monstruo al que le han arrebatado incluso el nombre y los apellidos» es manufactura de los medios de comunicación. «Era un ratero que podría ser un baboso con las mujeres, pero no un depredador sexual», puntualizó, «esto no es ninguna película por mucho que se diga en los medios que es un depredador sexual y un asesino en serie». Todo es, en su opinión, una estrategia de los investigadores para incriminar a su defendido. «Se están acomodando los hechos a la versión que se quiere dar. Si a ustedes eso les parece riguroso...»

Al respecto del modus operandi, Ángel Pantín previno al jurado: «El derecho español es un derecho de garantías, rige el principio de culpabilidad. No cabe un derecho penal de autor. Por decir que una persona es de una manera o porque hiciera unos hechos no puede llevar a entender demostrado que por eso ha cometido un hecho distinto». Eso sí, «puede ser que para confirmar o añadir más solidez a su conclusión como dato corroborador, que determinado comportamiento es coherente con eso. Es un elemento más».

La última palabra, ahora, la tiene el jurado. Hoy la conoceremos.