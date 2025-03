La defensa del Chicle alega «manipulación de pruebas» para pedir la repetición del juicio

La distancia social que el estado de alarma obligó a guardar este martes en la sede del Tribunal Superior de Xustiza en La Coruña no enfrió la caldeada intervención de la abogada del asesino de Diana Quer, promotora del recurso de apelación de la sentencia. En un intento a la desesperada por librar a su defendido de la condena de prisión permanente que un tribunal ciudadano le impuso el pasado diciembre, la letrada María Fernanda Álvar ez sacó la artillería pesada acusando a los agentes encargados de la investigación de manipular pruebas; a los forenses, de falta de rigor en la autopsia; y a los medios, de intoxicar al jurado popular. «El juicio nació, se desarrolló y se resolvió contaminado por la presión mediática . El juez no fue imparcial, ni el forense, ni los agentes de la Guardia Civil. No existe justicia si quien tiene que impartirla no es imparcial. Se ha condenado a una persona por hechos indeterminados», expuso la letrada en los primeros compases de su intervención.

En su relato de los hechos, Álvarez llegó incluso a acusar a los investigadores de manipular una prueba tan fundamental como la brida con la que Abuín robó la vida a Diana . «Se han manipulado las pruebas y esto ha pasado desapercibido. Las periciales son nulas. Denunciamos diligencias policiales ilícitas», afirmó como muestra de su teoría de la conspiración contra su defendido, que tomó la palabra para acusar a la UCO de mentir. « No oculté nada . Nada más. Muchas gracias», dijo en su defensa el Chicle desde la prisión leonesa de Mansilla de las Mulas en la que cumple condena.

Quien sí estuvo presente en la vista de apelación fue el padre de la víctima, Juan Carlos Quer , que viajó desde Madrid para escuchar la réplica de su abogado. Punto por punto, el penalista Ricardo Pérez Lama desmontó las acusaciones de la defensa apelando a la carga indiciaria del caso. «La conclusión a la que se llega sobre el delito contra la libertad sexual es lógica», explicó ante la decisión del tribunal popular, que dio por hecha la agresión sexual pese a la falta de pruebas biológicas. Sobre el relato de lo ocurrido, sentido común y coherencia. «Si no la mata en A Pobra, que está demostrado, ¿entonces qué hace? Hay que dar una explicación mínimamente razonable, que no la hay. Ni la hay para desnudarla completamente, como aparece en el levantamiento. La desnudez íntegra es coherente con la perpetración de un delito contra la libertad sexual », manifestó el letrado ferrolano. Tanto él como el representante del Ministerio Fiscal, Fernando Suances, reprocharon a la defensa la falta de explicaciones medianamente plausibles sobre lo que ocurrió, según su versión, en la madrugada del 22 de agosto de 2016 . «¿Por qué es lógica la inferencia del jurado? Porque se basa en datos reales», le espetó la acusación familiar a la abogada, aferrada a que la condena a la pena permanente se basa en suposiciones sin valor.

Un modus operandi común

Otro de los caballos de batalla de la sesión, que se prolongó a lo largo de unas cuatro horas, fue la inclusión en el juicio al Chicle de los casos Tania y Vanesa . El primero se refiere a la chica que Abuín trató de secuestrar un año después de matar a Diana y por lo que fue condenado por intento de agresión sexual . El segundo es la investigación por la denuncia de violación que interpuso contra él su cuñada siendo ésta menor de edad . Sobre esta exposición del historial delictivo del Chicle en el proceso, Pérez Lama indicó que evidenció «modus operandi idénticos» en sus actuaciones, por lo que defiende su incorporación. Por su parte, el fiscal reconoció la escasa influencia de estos casos en el tribunal. «Yo no veo que los casos Tania o Vanesa hayan sido tenidos en cuenta para generar una influencia en los jurados. Lo mucho o poco que se pudiera incorporar, no ha tenido efecto», manifestó.

La abogada del verdugo de Diana solicitó por distintos caminos la nulidad del juicio y la convocatoria de un nuevo proceso «con todas las garantías». Una petición fuera de lugar para las acusaciones, que coincidieron al afirmar que «la única petición posible es la desestimación del recurso y que se confirme la sentencia con todos sus pronunciamientos, especialmente la pena de prisión permanente revisable », según verbalizó el propio Suances.

El tribunal contará con un mes para dar a conocer su decisión, que marcará el futuro judicial y vital del autor de la muerte de la joven madrileña. Su padre, Juan Carlos Quer, reclamó justicia para su hija y lanzó un alegato en pro de la prisión permanente revisable . «Sánchez e Iglesias dicen que esta pena es inhumana. Más de tres millones de ciudadanos opinamos que los inhumanos son los violadores, los asesinos, los pederastas...».