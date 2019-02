Actualizado: 15/02/2019 19:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No le ha sentado nada bien a Compostela Aberta que la gente sepa de las decenas de contratos menores adjudicados a dedo a familiares y afines. Dicen cumplir escrupulosamente con el Código Penal y denuncian campañas sucias contra el rupturismo gallego, pero no niegan los vínculos denunciados por la oposición.

No hace falta ponerse así. Tal vez no sea consuelo, pero han de saber que no están solos en su desgracia. Casualidad o no, en La Coruña sus primos hermanos de la Marea Atlántica le compraron varios inmuebles a un firmante de su manifiesto fundacional y la justicia investiga si hicieron pliegos a la medida de un grupo afín para gestionar la antigua cárcel. Están tan unidos que el gobierno local herculino ha firmado también contratos menores con los familiares de los concejales de Compostela Aberta. Tu primo es mi primo, tío.

Lo de buscar amiguetes para gestionar los contratos que por cuantía no tienen que salir a concurso es más viejo que las pesetas, y si hay que fraccionar para que sean dos paquetes públicos pequeños en vez de uno grande pues tampoco inventan nada nuevo, es cierto. Pero hacerse los ofendidos cuando los pillan no cuela cuando toda la ciudad está viendo el compadreo entre concejales y ciertos sectores unidos a ellos por estrechos lazos. Los que aplaudían en las sedes la noche electoral, los que se quedaron afónicos de tanto gritar «Hai Marea» son los que se han llevado los contratiños. Nada que objetar si se ha cumplido la ley, pero que no cuestionen nuestro derecho a saber en qué y en quién se gastan el dinero público.

Todo huele a que el rupturismo gallego, se llame como se llame, nunca va a ser una entidad sólida, sino un conglomerado de grupos que una vez en el poder reclaman su parte del botín. Cuando los partidos tradicionales se ponen las pilas para enmendar errores del pasado nos encontramos con que los que se vendían como nuevos y transparentes caen en las corruptelas más cutres posibles. El poder es lo que tiene, es cierto, pero … ¿tan pronto?