Cirujanos estéticos denuncian que el 80% de las operaciones no las hacen especialistas

En muchos oficios ocurre que personas ajenas al sector desarrollan profesiones relacionadas con él. Es el intrusismo laboral, e incluso en trabajos tan especializados como la cirugía estética ocurre. Este miércoles, en Santiago de Compostela, comenzó el 54º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE), y este fue uno de los principales temas tratados en la inauguración del macroevento: «La cirugía plástica es una cirugía segura, muy segura, si se hace con los medios y profesionales con la formación necesaria», declaró la doctora Isabel De Benito Molina, presidenta electa de SECPRE, durante la rueda de prensa. Este intrusismo es, aseguró, «el principal problema» de esta especialidad. La sociedad calcula que, «aproximadamente», 8 de cada 10 procedimientos estéticos no está llevado a cabo por los cirujanos especializados, sino por otros médicos sin la formación necesaria, algo que está permitido legalmente en España y ante lo que los cirujanos plásticos «luchan por que la ley acote la formación». «Se trata de que la prioridad sea la seguridad del paciente», destacó, según recoge Ep.

En la misma línea intervino el presidente de SECPRE, el doctor José Luis Vila Moriente, que explicó que en España «cualquier cirujano puede realizar cualquier intervención fuera de su ámbito de formación» sin repercusión legal, una normativa que «viene de los años 50», en unas condiciones de especialización sanitaria muy diferentes a las actuales. «Esto lleva a que a ciertos individuos, con una formación limitada, les parece que esto desde fuera es muy sencillo», expuso, y elaboró una comparación deportiva: «No hay nada más sencillo que darle a una pelota con una raqueta, pero no es lo mismo que jugar contra Nadal».

Desenlaces fatales

Los profesionales lamentan que este tipo de prácticas llevadas a cabo por profesionales no especializados no sean ilegales. En ocasiones, sus consecuencias hasta llegan a tener graves consecuencias, como el fallecimiento de una mujer hace unos meses que se había sometido a una intervención estética y cuyos órganos vitales quedaron perforados. Ejemplifica el Dr. Vila que «cualquiera no especialista puede hacerlo. Yo podría hacer esta tarde un trasplante de riñón», aunque no sea su campo.

Claro, la muerte del paciente en este tipo de operaciones no es habitual, más bien anecdótica, cuando las llevan cirujanos no especializados. No obstante, puede haber también otro tipo de consecuencias graves: resultados negativos, efectos adversos y complicaciones menores que, advierten, repercuten después en la sanidad pública para ser reparados.

A esta situación contribuye, por ejemplo, el fenómeno del «turismo de bisturí» y las redes sociales, en las que «se ve el resultado final» de una intervención pero «no el durante: el postoperatorio, los puntos, los drenajes, los hematomas...», apuntó el doctor Vila.

El Secretario del Patronato Fundación docente de SECPRE, el doctor Joan Fontdevila Font, insistió en que «como especialistas en cirugía plástica reparadora y estética tenemos una formación en hospitales y una formación en patologías que nos hace tener la perspectiva adecuada de seguridad en cada intervención», y que son los más capacitados para «minimizar al máximo los riesgos».

Desde arreglos de nariz a reafirmación de género De Benito cree que este tipo de cirugía tiende a ser vista de manera «trivial» por gran parte de la población. Sin embargo, la cirugía estética va mucho más allá: su actividad abarca cuestiones como la cirugía reconstructiva tras cánceres —como el cáncer de mama—, remodelaciones corporales, pacientes graves con mutilaciones o heridas de consideración o cirugías de reafirmación de género en el caso de personas transexuales. En la mayoría de casos, desde la más pequeña intervención a la más grande, suele haber un componente psicológico» para decidir «meterse a quirófano».